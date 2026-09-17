Киевский режим намеренно убивает своих граждан, чтобы выдать их за «жертв России». Об этом заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, директор Центра истории СВО Максим Григорьев на пресс-конференции, посвященной разоблачению фальсификации событий в Буче, которые якобы произошли весной 2022 года.

Где имена?

Захарова напомнила, что 30 марта ВС РФ после достигнутых в Стамбуле договоренностей покинули Бучу. И уже на следующий день мэр этого города Анатолий Федорук публично говорил об этом, как о «радостном дне», не упоминая ни о каких жертвах среди мирного населения. Но уже 2 апреля от «радости» не осталось и следа.

Все дело в том, отмечает представитель МИД РФ, что Западу – Британии, прежде всего, – нужно было обязательно сорвать мирные переговоры России с Украиной. А для этого понадобилась страшная картинка, которую тут же растиражировали западные СМИ. Других СМИ на место мнимой трагедии и не пускали. «Поговорим о Буче?» Западный журналист сознался во лжи спустя годы Подробнее

«После этого Буча становится буквально местом паломничества западных лидеров, руководителей международных организаций, западных журналистов, потому что не западных журналистов туда просто не пускали. Российская Федерация сразу заявила о том, что это провокация, что это ложная, дезинформирующая история», – заявил дипломат.

При этом ни Запад, ни Украина даже не предоставили спаиски погибших, несмотря на запросы РФ. «Если есть констатация какой-то трагедии, тем более массовой, то в первую очередь появляются имена тех, кто либо погиб, либо пострадал. Появляется число этих людей. Число соответствует фамилиям, именам. Соответственно, всё это стало поводом не просто запросить эти списки, а их требовать. Но за четыре с лишним года Генеральный секретарь ООН, господин Гуттериш так и не сделал этого», – рассказала Захарова.

Интересно, что со временем в Буче появилась стела с 509 именами жителей, «замученных» российскими солдатами. То есть, список есть, но России и международному сообществу его никто не предоставляет.

«Нету сайта единого, нету цифры единой, нету списков, ни единых, ни разрозненных, нет ничего. Ведь это же именно западная пресса должна была первой проводить расследование, поскольку это очень важный фактор, о котором я в начале сказала. Именно у неё был реальный доступ и к этой территории, и к этим спикерам, которые в самом начале и заявили о якобы имевшем месте преступления. Редкие, редчайшие попытки разобраться в произошедшем почему-то приводили к обнаружению прежде всего фактов гибели в Буче членов территориальной обороны», – замечает Захарова. «Мы были судом». Чешский наемник ВСУ признался в расстреле людей в Буче Подробнее

Фейк на фейке

Разобраться в загадочных именах на стеле смог Максим Григорьев. Со своими сотрудниками он проанализировал список, и пришел к весьма интересным выводам.

«Вот табличка с мемориалом, некто Петраш Евгений Вячеславович. Так вот, он не только не является мирным гражданином, но был действующим военнослужащим, старшим солдатом отдельного подразделения «Азов»* с позывным Юджин. Кстати, и похоронен-то он вовсе не в Буче, а в Киеве. Представляю следующего «мирного гражданина» города Бучи. Писага Владимир Владимирович он также является нацистом-террористом, военным из сил специальных операций», – рассказал директор Центра истории СВО.

И таких фамилий там десятки. Попадаются, правда и гражданские люди. Например, 68-летняя Семинюк Галина Александровна. Но удалось установить, что она умерла от онкологии, а не от российских солдат.

«Представляемый сегодня доклад содержит неопровержимые факты представления Украиной, Европейским Союзом и странами Европы погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан Бучи. Выдача погибших в ходе собственных украинских обстрелов в различных населённых пунктах за убитых российскими войсками в Буче. Представление умерших от болезней украинских престарелых граждан за убитых Россией в Буче», – говорит Григорьев. Своя реальность. В России раскрыли, как Запад создает целый мир фейков Подробнее

«Подчёркиваю, Украина специально и намеренно убивает собственных граждан для западных кампаний по дезинформации против России. Здесь Украина, кажется, переплюнула уже и Гитлера, и Гиббельса. Они распространяли ложь, всё это известно. Но убивать собственных немецких женщин и стариков для пропаганды им как-то в голову не приходило», – отмечает эксперт.

Причастны к преступлениям киевского режима украинские и западные СМИ, которые публикуют кадры с убитыми гражданскими. Григорьев рассказывает, что на Украине все знают – если к ним в город приехала пресса, случится страшное.

«Если говорят, что приехали журналисты из Киева, всё, люди начинают готовиться. Все уже знали, посёлок будет обстреливаться 100%. Вот такие были мнения. Мы знали, откуда стреляли, с какой стороны, что это Украина стреляет, у нас знала об этом каждая бабушка. Как-то приехали украинские журналисты. Специально отошли, а через некоторое время ВСУ начали обстреливать наших людей», – приводит Григорьев слова украинцы Юрия Бурика.

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«Теперь у нас есть и цифры, и факты, которые позволяют утверждать и делать это абсолютно убеждённо, что вся история вокруг Бучи — это сплошная и очень, кстати говоря, наглая фальсификация, в которой ключевую роль отвели именно BBC, именно западной журналистике, к сожалению, тоже надо сейчас взять в кавычки, потому что она себя предала, таким занимаясь. И всё это делалось по заказу британского правительства», – отметила в заключении Захарова.

*Запрещенная в России террористическая организация.