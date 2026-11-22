12 декабря — День Конституции Российской Федерации. Это праздник, который знаком каждому со школьной скамьи, и неудивительно, что с приближением декабря многие по привычке начинают прикидывать: раз дата выпадает на субботу, не станет ли отдых длиннее — вплоть до понедельника, 14 декабря, за счет переноса? Так ли это на самом деле — разбирался aif.ru.

Является ли 12 декабря нерабочим праздничным днем?

Нет. В 2026 году 12 декабря — обычная суббота, и никакого «продления» до понедельника не будет. Причина проста: День Конституции уже более двадцати лет не входит в перечень нерабочих праздничных дней, закрепленный статьей 112 Трудового кодекса РФ. С 2005 года эта дата — памятная, а не праздничная выходная. Именно поэтому механизм переноса, который применяется к государственным праздникам, здесь не срабатывает: переносить попросту нечего.

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Что отмечаем 12 декабря?

12 декабря 1993 года в России прошло всенародное голосование, на котором приняли действующую Конституцию. Она заменила Основной закон РСФСР 1978 года. Работу над документом вели с июня 1990 года. За это время разные политические группы подготовили около двадцати проектов. К 1993 году осталось два основных варианта: проект Конституционной комиссии Съезда народных депутатов и «президентский» проект Конституционного совещания.

Принятию Конституции предшествовал острый политический кризис осени 1993 года — противостояние президента и парламента. После разрешения кризиса на референдум вынесли доработанный «президентский» проект. За него проголосовали 58,4% участников. 25 декабря 1993 года текст нового Основного закона официально опубликовали.

Конституция закрепила переход России к президентской республике, рыночной экономике и многопартийности. Высшей ценностью она провозгласила права и свободы человека.

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Как менялась дата празднования Дня Конституции в стране?

Адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Олег Пантюшов, рассказал aif.ru, что «конституционные» даты в отечественной истории никогда не были раз и навсегда закреплены в календаре:

— В Российской империи конституции как таковой не существовало, но 6 мая 1906 года были утверждены Основные государственные законы Российской империи. Конечно, термин «конституция» и «конституционный» тогда не использовался, но по большому счету их можно отнести к конституционным законам.

Советский период, по его словам, дал стране сразу несколько «красных дат». «Если обратиться к истории, то в СССР День Союзной Конституции был официальным выходным днем, — пояснил эксперт. — Начиная с принятия „сталинской“ Конституции победившего социализма 5 декабря 1936 года (действовала до 1977 года). Затем „брежневская“ была принята 7 октября (1977-1991 гг.) — Конституция развитого социализма. Как видно, День Конституции был нерабочим днем в Союзе с 1936 года. Интересно, что у каждой союзной республики также были свои конституции, и после распада Союза в России действовала Конституция РСФСР от 12 апреля 1978 года с изменениями — вплоть до принятия Конституции РФ 1993 года».