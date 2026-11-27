Армия России продолжает плановую работу по нанесению ударов по военным объектам ВСУ в ответ на террористические атаки украинской армии по регионам РФ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Массированной атаке подверглись Ленинградская и Смоленская области - над каждым регионом сбили по 45 БПЛА. Женщина пострадала при атаке БПЛА на Санкт-Петербург, она госпитализирована, сообщили в администрации города.

«Мы работаем планово: как только появляются разведданные о том, что где-то сосредотачиваются войсковые компоненты резерва ВСУ, ведется подготовка к контрудару, где-то производственные мощности продолжают или начинают работать, создавая, ремонтируя боевую технику или собирая беспилотники, или завезли вооружение НАТО, по этим точкам сразу наносятся удары», — сказал Попов.

Он добавил, что целями ударов также являются объекты энергетики, включая подстанции, распределительные центры и т.д., логистика, мосты и другие объекты, связанные с ВСУ.

Также генерал отметил, что Запад помогает Украине в создании беспилотников и их навигационном обслуживании.

«Если лететь с территории Одесской области, то надо по нейтральным водам пройти достаточно большое расстояние, выйти на наше побережье и попытаться что-то атаковать. Им нужно знать, где стоят системы ПВО, как их обойти. Это значит, западные кураторы помогают эти ситуации моделировать для ВСУ. На этом направлении действует много англичан, французы, в меньшей степени задействованы немцы. Используются в том числе Starlink. А боевики ВСУ только нажимают кнопочку, чуть редактируют полет и всё», — подытожил он.

Минобороны РФ утром 27 ноября сообщило, что в результате ночных ударов были повреждены промышленное предприятие «Термопласт» в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, задействованное в производстве ударных БПЛА; завод «Мпка-Украина» в городе Запорожье, производитель и поставщик электротехнической продукции для ВСУ; электроподстанция 330 кВ в Кривом Роге Днепропетровской области и электроподстанция 330 кВ в Житомире, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины; логистический центр в н.п. Белая Церковь Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение компонентов для изготовления твердого ракетного топлива; объект транспортной инфраструктуры в городе Запорожье; четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники; сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявший на Украину грузы военного назначения.