В Новороссийске в пятницу в результате атаки БПЛА повреждено остекление в 70 квартирах. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Там уточнили, что речь идет о многоквартирном доме в Приморском районе города. Многоэтажка пострадала от атаки ВСУ 27 ноября.

Сотрудники районной администрации проводят обходы, обследуют пострадавшие квартиры и оказывают помощь жителям. Придомовую территорию очищают от осколков и мусора. Оконные проемы закрывают пленкой. Самые серьезные повреждения получила квартира на последнем этаже.

Подачу газа восстановили в двух из четырех подъездов. Газовые службы продолжают работу.

Несколько жилых домов также повреждены в селе Широкая Балка. На месте работают городские службы.

Напомним, в Новороссийске при атаке дронов 27 ноября пострадали три человека.