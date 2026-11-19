Между Крымом и Краснодарским краем запускают пассажирские катера с 20 ноября, пишет АБН24 со ссылкой на советника главы республики Олега Крючкова.

Для пассажиров организуют автомобильное движение до порта Крым. Затем путешественники отправятся на катерах через Керченский пролив в порт Кавказ, где их пересадят на автобусы, следующие до Краснодара или Тамани.

«Работа морской переправы будет зависеть от погодных условий. Из-за штормов движение катеров могут временно приостановить. По словам Крючкова, такие перебои возможны несколько раз в неделю», — сказано в публикации.

Россиянка Гольцева стала победительницей чемпионата Азии по шахматам в ОАЭ

Первая в истории Нижнего Новгорода девушка-международный гроссмейстер Екатерина Гольцева в составе сборной России одержала победу в командном чемпионате Азии по шахматам в Абу-Даби, передает ИА «Время Н».

«Россиянки обошли оппонентов в шести матчах из шести. Позади на победном пьедестале остались соперницы из Китая и Казахстана», — говорится в публикации.

Кроме того, как рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, Екатерина Гольцева завоевала золотую медаль в личном зачете. Она обыграла трех мастеров Международной шахматной федерации (ФИДЕ) из ОАЭ, Шри-Ланки и Узбекистана.

В Алтайском крае пятый день ищут опоздавшего на электричку мужчину

В Алтайском крае продолжаются поиски 76-летнего местного жителя, который пропал 15 ноября, пишет amic.ru.

По данным издания, Виктор направился на электричку, но опоздал на нее. Тогда мужчина пошел обратно и пропал. Согласно информации поисковиков, он может находиться в лесу.

Поисковые группы прошли более 500 километров. Для того чтобы найти мужчину привлекли беспилотную авиацию, в том числе дрон с тепловизором.

«Волонтеры отмечают, что местность поиска оказалась непростой. Лесной массив имеет сложный рельеф: большие перепады высот, поваленные деревья. Проезд по лесным дорогам и труднодоступным участкам возможен только на специально подготовленных автомобилях высокой проходимости», — сказано в материале.

Сургут и Абхазия договорились о сотрудничестве в сфере образования

В Сургут прибыла делегация Ткуарчалского района Абхазии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования, сообщает sitv.ru.

«Первое, ради чего абхазская делегация приехала в Сургут, — подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования. СурГУ и Ткуарчалский гуманитарно-промышленный колледж договорились о совместной работе. В документе не просто зафиксированы намерения сторон. Главное, он дает зеленый свет обмену преподавателями, учеными и студентами», — говорится в публикации.

Кроме того, как отмечается, стороны планируют развивать медицинский туризм, промышленные и торговые связи.