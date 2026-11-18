Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о введении ограничений на заправках. Причиной стали очереди и массовая скупка топлива, из-за которой обычные автомобилисты не могут заправиться.

По словам главы города, прежние предупреждения не возымели действия. Некоторые водители продолжают приобретать бензин в промышленных объемах, наполняя канистры по 200–500 литров за один раз.

«В результате образуются очереди, а обычные люди не могут заправить свои автомобили», — отметил Развожаев в своем Telegram-канале, добавив, что к нему поступает множество жалоб от жителей на невозможность получить топливо.

Для нормализации обстановки с полуночи 19 ноября на АЗС сетей «Атан» и «ТЭС» вводится лимит. Теперь один автомобиль сможет заправить полный бак, а также приобрести не более 20 литров в канистры. Главная задача таких мер — гарантировать доступ к бензину для всех жителей города.