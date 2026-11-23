135 лет назад, 24 ноября 1891 года, в Сергиевом Посаде ушёл в мир иной монах по имени Климент. Умирал он от пневмонии — тяжко и долго. И, как ни странно, молитвой и предсмертным покаянием себя не сильно обременял. Скорее, он разрывался от двух противодействующих чувств, постоянно повторяя две фразы: «Надо покориться» и «Ещё поборемся!» И если первую можно кое-как свести к покаянию, то вторая не лезет ни в какие ворота.

Ещё менее «смиренному иноку» подобает заботиться о декорациях своего ухода из жизни и о какой-то там земной красоте. Известно же, что истинная красота, она там — «в высях горних», и украшается ею душа, но никак не тело. Этот же требовал себе в келью голубенькие занавески — «лёгкие и весёлые». А перед самой смертью настаивал, чтобы прислуживающая ему воспитанница непременно надела нарядный красный сарафан. В общем, странный монах.

И уж совсем странно отреагировали на смерть этого монаха современники. В частности, писатель и мыслитель Василий Розанов скажет: «Прошёл муж великий по Руси и лёг в могилу. Ни звука при нём о нём: карканьем ворон встречен и провожен. И лёг и умер в отчаянии, с талантами необыкновенными». Владимир Соловьёв, сын знаменитого историка, философ и поэт, выскажется более определённо: «Свои крайние мнения он без всяких оговорок высказывал в такое время, когда это не могло принести ему ничего, кроме общего презрения и осмеяния».

Так о чём же говорил при жизни этот странный монах? Может быть, высказывал суждения о вопросах веры? Отчасти — да. Но лишь отчасти. Потому что гораздо больше внимания он уделял текущей политике, особенно международной. Да и монахом-то он стал всего лишь за несколько месяцев до смерти. Так-то он был мыслителем и невероятно сильным политическим аналитиком, что современники действительно проглядели. Они почитали Константина Леонтьева — а именно он ушёл из жизни 24 ноября 1891 года — за эксцентричного публициста. Этакого скандалиста-однодневку, на которого всерьёз обращать внимание как-то даже и неприлично.

По заслугам оценить и аналитический дар, и глубину ума одного из самых мощных мыслителей отечественной школы смогли только те, кто жил в XX столетии. То есть в то самое время, когда прогнозы Константина Леонтьева начали сбываться с пугающей точностью. Именно тогда слова того же Соловьёва: «Хорошо, что исключительность и фанатизм его взглядов не выходили из пределов теории и не имели влияния…» сменились на почтительный и даже подобострастный тон Дмитрия Мережковского: «Не читали его, не говорили о нём, но молча исполняли пророчества. Чего же больше? Не слова, а дела важны для учителя жизни. Слова не услышаны, зато дела сделаны».

Что же поражало в прогнозах Леонтьева тогда и продолжает поражать сейчас, помимо их пугающей точности? Прежде всего, подробности. Скажем, в третьей четверти XIX столетия многие предвидели, что в будущем состоится некая глобальная, можно сказать, мировая война. Кое-кто, например, более успешный конкурент Леонтьева в борьбе за умы и сердца русских современников, Фёдор Достоевский, даже предсказал позиционный характер этой войны. Что неудивительно — всё-таки Фёдор Михайлович был по своим корням военным инженером и знал, о чём говорил. Зато Леонтьев, будучи дипломатом, точно определил контуры будущей мировой войны, противоборствующие стороны и даже исход.

Это тем более удивительно, что в те времена Россия и Германия считались союзниками, причём союзниками с солидным историческим стажем — никому и в голову не приходило, что эти страны могут сойтись в смертельной схватке. Но вот слова Леонтьева о «неизбежности великой и действительно всеобщей уже на этот раз войны»: «Этой войны не избегнуть никому, и XIX век, перед концом своим, подведёт свои политические итоги…» Если кто думает, что Леонтьев допустил здесь ошибку в хронологии, сам ошибается. Да, Первая мировая состоялась в 1914 году, то есть уже в XX столетии. Но фокус в том, что современные историки считают первые полтора десятка лет XX века как бы продолжением века XIX. А теперь — из-за чего же, по мнению Леонтьева, начнётся война? «Борьба с Германией в близком будущем неизбежна для Франции, и в громкую победу её трудно верить. Сами французы могут быть опять разбиты немцами… Война у нас будет через славян, через наши права на Болгарию и на Сербию. Война будет с Австрией, но если Германия вступится за неё, то она пострадает жестоко…»

Отметим — всё это написано в 1888 году, то есть за 30 лет до окончания Первой мировой войны, которая действительно началась из-за конфликта Австрии и Сербии — в него, как известно, вмешалась сначала Россия, а затем и Германия. И действительно Германия по итогам окончания войны «пострадала жестоко» — империя была демонтирована, германская монархия пала. А ведь Леонтьев прогнозировал именно такой финал: «Для низвержения монархического порядка в Германии достаточно неловкого шага во внешней политике, неудачной борьбы с соединенными силами славян и Франции…»

Но даже после окончания Первой мировой войны мало кто полагал, что возможна Вторая. Пожалуй, лишь два человека в 1918 году считали такое возможным. Французский военный теоретик, маршал Фердинанд Фош заявил: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Ему вторил советский лидер Владимир Ленин: «Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве».

А Леонтьев ещё в 1880-е годы настаивал, что Вторая мировая война неминуема. Более того — спрогнозировал и её начало, и исход: «Что и вторая война с Германией будет — это, я думаю, неизбежно… Не Россия вызовет и вторую войну: но война эта будет, и торжество наше несомненно». Его пассаж о конфигурации сторон конфликта — это вообще что-то фантастическое, особенно по части союзников Германии: «Что выгоднее всего для немцев? Создать себе на юге союзника достаточно сильного, чтобы он годился ей против России, и достаточно слабого, чтобы он повиновался германскому руководству». Именно таким союзником и была Италия Бенито Муссолини. А ещё кто? Да вот: «Австрия, союзник Германии в этой борьбе, по условию отдаст ей свои немецкие провинции и Богемию… Румын можно всегда привлечь в подобную сделку…» Воля ваша, но это практически полное описание и аншлюса Австрии, и раздела Чехословакии, и вступления Румынии в коалицию «Стран Оси».

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Но самое интересное — это причины, по которым Германия сможет решиться на подобную авантюру. Леонтьев называл это «племенизмом», то есть крайней и вульгарной формой национализма. И в нём трудно не узнать нацизм: «Немцы духа не чисто прусского, а более либерального, увлекаемые каким-то злым духом своим».

Каким же образом Россия сможет противостоять этому вторжению? Что станет стержнем государства в грядущей войне? Парадокс, но консерватор и традиционалист Леонтьев видел в роли этой силы и стержня не что иное, как социализм. Да-да, именно так. Он проклинал «анархический социализм», но для «государственного социализма» делал исключение. И его формула настолько полно описывает тот строй, который был создан в СССР тридцатых годов, что диву даёшься: «Без помощи социалистов как об этом говорить? Я того мнения, что социализм в XX и XXI вв. начнёт на почве государственно-экономической играть ту роль, которую играло христианство на почве религиозно-государственной. Будет этот социализм новым, суровым и трояким рабством — общинам, Церкви и царю…»