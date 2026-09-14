Гигантские потери потрясли ВСУ и НАТО: главная новость СВО 14 сентября

В ночь на 13 сентября под удар попали украинские боевики и военные объекты в Ровненской области. В результате точных прилетов выгорела техника НАТО стоимостью в несколько миллионов долларов.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара в Ровненской области.

Напомним, в ночь на 13 сентября взрывы прогремели по всей Украине. Согласно данным военкоров, прилеты были зафиксированы в Одесской, Киевской, Ровненской, Сумской, Винницкой и других областях.

В частности, по данным военкоров, в Ровненской области взрывы раздавались всю ночь и утро. На появившихся в сети кадрах заметны гигантские столбы дыма.

«Сегодняшние удары по территории Украины нанесли ущерб НАТО как минимум на 37 млн долларов. Были уничтожены самые современные разработки испанской технологической компании Indra Sistemas. Эти разработки использовались НАТО для обнаружения целей, в том числе беспилотников», - пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что киевский режим пытался маскировать дорогостоящую технику, но она все равно была выявлена.

«Космические войска России отслеживают каждый метр украинской территории и при обнаружении подобной техники передают соответствующие координаты тем подразделениям, которые наносят удары и уничтожают военные объекты», - добавил специалист.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Ровенской области поражены железнодорожная инфраструктура и склады. Также сообщалось об уничтожении диспетчерского пункта и повреждении контактной сети.

В Сарнах горело локомотивное депо, под Корцом - поражена АЗС. В последнем случае, как уточнил Лебедев, удар пришелся сразу по нескольким элементам одной системы: управление движением, тяга, склады и топливо.

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