Осталось меньше 20 км до Сум: боевиков ВСУ и НАТО жёстко отрезают от города

В Сумской области после точных ударов российских военных приостановлено железнодорожное сообщение. Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это грозит украинским боевикам.

Напомним, компания-оператор украинских железных дорог отменила поезда до города Сумы на севере страны. Поезда теперь будут следовать до станции Конотоп, далее пассажирам предложат автобусы. В компании сообщили, что эта мера связана с «соображениями безопасности».

«Если мы говорим о приостановке железнодорожного сообщения с Сумами, то, с военной точки зрения, это нужно делать не только там, но и в других регионах. Сейчас логистика полностью используется украинскими боевиками для доставки военных грузов. Причем именно гражданская логистика. Они прицепляют к пассажирским поездам вагоны с военнослужащими или с военным грузом. Естественно, терпеть это было невозможно», - пояснил военный эксперт.

Марочко добавил, что российские военные успешно продвигаются на этом направлении.

«Сейчас наши военнослужащие продвигаются довольно неплохо. До Сум уже менее 20 км. Это расстояние артиллерийского выстрела. Мы планомерно продвигаемся к областному центру. Также неплохие результаты на северо-востоке от Сум. Там тоже есть заделы для формирования буферной зоны и дальнейшего продвижения», - отметил специалист.

Подполковник при этом отметил, что российская группировка войск «Север» отдает предпочтение соседней Харьковской области. Именно там, по его словам, развиваются основные события.

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