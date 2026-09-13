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Глаза и уши НАТО выжжены в Киеве и Одессе: ВСУ потеряли самое главное

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Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Минувшей ночью Одесская и Киевская области стали главными эпицентрами мощных взрывов. Под удар попали ключевые объекты ВСУ и НАТО. 

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара. 

Напомним, в ночь на 13 сентября взрывы прогремели по всей Украине. Согласно данным военкоров, прилеты были зафиксированы в Одесской, Киевской, Ровненской, Сумской, Винницкой и других областях.

После серии ударов появились кадры мощных пожаров на военных объектах в Одесской и Киевской областях. 

«Были уничтожены радиолокационные станции LANZA LTR-25, которые были переданы Украине представителями испанского подразделения НАТО. Они использовались для обнаружения российских беспилотников, в том числе низколетящих целей. Это самая современная техника НАТО, которая была уничтожена. Киевский режим пытался маскировать эту технику», - пояснил военный эксперт.

По информации военкоров, в Киеве и области также были уничтожены объекты железнодорожной инфраструктуры, военные склады.

В Одесской области под удар попали объекты портовой зоны, которые ВСУ используют в своих целях, а также склады с военным имуществом.

Ранее стало известно, что резкий прорыв русского танка напугал ВСУ.
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