НАТО за ночь потеряли $37 млн: ценный груз ВСУ разнесли в Ровно

Удары по складам с военной техникой в ночь на 13 сентября по всей Украине лишили ВСУ ценных поставок от НАТО. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара в Ровненской области.

Напомним, в ночь на 13 сентября взрывы прогремели по всей Украине. Согласно данным военкоров, прилеты были зафиксированы в Одесской, Киевской, Ровненской, Сумской, Винницкой и других областях.

После серии ударов появились кадры мощных пожаров на военных объектах по всей Украине.

«Сегодняшние удары по территории Украины нанесли ущерб НАТО как минимум на 37 млн долларов. Были уничтожены самые современные разработки испанской технологической компании Indra Sistemas. Эти разработки использовались НАТО для обнаружения целей, в том числе беспилотников», - пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что киевский режим пытался маскировать дорогостоящую технику, но она все равно была выявлена.

«Космические войска России отслеживают каждый метр украинской территории и при обнаружении подобной техники передают соответствующие координаты тем подразделениям, которые наносят удары и уничтожают военные объекты», - добавил специалист.

Кроме того, по данным российских военкоров, под удар в Ровненской области попали железнодорожная инфраструктура и склады, используемые боевиками ВСУ.

Уточняется, что в Сарнах горело локомотивное депо, а под Корцом поражена АЗС.

Ранее сообщалось, что глаза и уши НАТО выжжены в Киеве и Одессе. Что попало под удар - эксклюзивно на aif.ru.