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Число пострадавших при ударе дронов ВСУ по Нижнекамску увеличилось до 14

Григорий Тимченко / spb.aif.ru
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Количество пострадавших в результате удара дронов по Нижнекамску увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

По уточненным данным медицинских служб, двое из получивших травмы оцениваются врачами как находящиеся в тяжелом состоянии, еще одному пациенту диагностирована средняя степень тяжести.

Известно, что ночью украинские беспилотники атаковали территорию республики. В Нижнекамске инцидент привел к гибели двух человек и возгоранию на территории одного из промышленных предприятий. До этого сообщалось о 12 пострадавших.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что при нанесении ударов по удаленным российским регионам пуски дронов, вероятнее всего, осуществляются с территории Харьковской или Сумской областей ввиду их географической близости.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА за ночь.
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ОбществоЗдравоохранениеНижнекамскТатарстанатака бпла всупострадавшие мирные жители
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