Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, как действовать при обнаружении банкнот, обработанных химическими веществами.

Напомним, ранее в Макеевке в ДНР были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Одного из мирных жителей, который поднял купюру, госпитализировали с отравлением. Позже в Белгороде предупредили о подозрительных купюрах, которые могут быть обработаны токсичными химическими веществами.

Никулин отметил, что распознать обработанные химическими веществами купюры практически невозможно.

«Лучше, конечно, не поднимать никакие посторонние предметы, особенно в районах, прилегающих к зоне боевых действий. Если все-таки подняли, то желательно сразу вымыть руки с мылом и не трогать лицо», — сказал Никулин.

Эксперт добавил, что риск подобных террористических атак со стороны Украины сейчас возрастает из-за того, что Киев терпит поражение на поле боя и пытается мстить.

«Они действуют так, как и террористы во всем мире, ничего нового не придумали», — подчеркнул собеседник aif.ru.