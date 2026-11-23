Распознать отравляющее вещество на бесхозном предмете, найденном на улице, зачастую невозможно, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Напомним, в Минздраве ДНР сообщили, что в Макеевке были обнаружены пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта. Одного из мирных жителей, который поднял купюру, госпитализировали с отравлением.

По данным ведомства, пациенту оказали необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабилизировано.

«Если использовано специальное средство, то вряд ли его можно распознать», - ответил Никулин.

Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин, комментируя для aif.ru тот же инцидент, отметил, что незнакомые предметы на улице лучше не поднимать, особенно это касается мирных жителей, которые находятся в ближайших к линии боевого соприкосновения городах.

«Еще до начала спецоперации мы находили в ДНР такие предметы, однажды был найден небольшой планшет, причем в одном из кафе Донецка. Противник уже тогда использовал такие ловушки, и использует сейчас. Причем обработаны предметы могут быть чем угодно, вещества могут, в том числе, оставлять ожоги на коже», - пояснил специалист.

Ян Гагин отметил, что опасными могут быть любые найденные бесхозные предметы: телефоны, планшеты, игрушки, бытовые приборы, ноутбуки, сумки.

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