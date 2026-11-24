В декабре 2026 года в России нет дополнительных нерабочих праздничных дней, кроме обычных выходных. Однако последняя рабочая неделя будет короткой: 31 декабря (четверг) станет выходным днем за счет переноса с 4 января 2026 года. Месяц насыщен профессиональными, памятными и международными датами: чествуют юристов и энергетиков, отмечают День Конституции и День спасателя, а православные продолжают Рождественский пост. Календарь знаменательных дней декабря 2026 года — в справке aif.ru.

Праздники России

9 декабря — День Героев Отечества

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2026 году исполняется 33 года со дня ее принятия. С 2005 года этот день не является нерабочим праздничным днем и причислен к памятным датам России. По всей стране проходят торжественные мероприятия и вручаются государственные награды. Смысл праздника — напоминание о том, что Конституция гарантирует права и свободы граждан и является основой правовой системы России.

Сколько рабочих суббот в 2027 году? Подробнее

Памятные и юбилейные даты

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

3 декабря — День Неизвестного солдата, Всероссийский день пассажира, День атомного ледокольного флота РФ.

4 декабря — День информатики в России.

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

6 декабря — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.

7 декабря — День инженерно-авиационной службы ВКС России, День Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

8 декабря — День образования российского казначейства, День русской песни.

9 декабря — День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

10 декабря — День создания службы связи МВД России.

11 декабря — День Андреевского флага; День памяти русских солдат, погибших в Чечне.

15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

17 декабря — День Ракетных войск стратегического назначения.

18 декабря — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

19 декабря — День военной контрразведки в России.

22 декабря — День хоккея.

22 декабря — День Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил РФ.

23 декабря — День дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России.

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год).

29 декабря 1699 года — Петр I заменил летоисчисление от сотворения мира на счет от Рождества Христова.

12 декабря 2026 года — выходной или нет? Подробнее

Профессиональные праздники

1 декабря — День математика, День подолога, День невролога.

2 декабря — День банковского работника России.

3 декабря — День юриста.

5 декабря — День добровольца (волонтера).

6 декабря — День сетевика.

8 декабря — Международный день художника.

9 декабря — День грузчика.

13 декабря — День главного редактора.

17 декабря — День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России, День курьера.

18 декабря — День работников органов ЗАГСа.

19 декабря — День риэлтора; День снабженца.

20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации.

22 декабря — День энергетика, День работника Пенсионного фонда России.

25 декабря — День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

27 декабря — День спасателя Российской Федерации.

Православные праздники

2 декабря — Праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы (двунадесятый праздник).

6 декабря — День памяти благоверного князя Александра Невского.

7 декабря — день памяти великомученицы Екатерины, а также великомученика Меркурия и мученика Меркурия Смоленского.

10 декабря — празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение».

13 декабря — День памяти апостола Андрея Первозванного.

16 декабря — день памяти преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).

17 декабря — День памяти великомученицы Варвары.

18 декабря — день памяти преподобного Саввы Освященного.

19 декабря — День святителя Николая Чудотворца (Никола Зимний).

22 декабря — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

25 декабря — День памяти святителя Спиридона Тримифунтского.

26 декабря — день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Весь декабрь продолжается Рождественский (Филиппов) пост, начавшийся 28 ноября и завершающийся 6 января 2027 года.

Календарь православных праздников с 23 по 29 ноября 2026 года. Инфографика Подробнее

Исламские праздники

10 декабря — начало месяца Раджаб, одного из четырех запретных месяцев в исламском календаре.

В ночь с 10 на 11 декабря — Ночь Рагаиб (Ляйлят ар-Рагаиб), ночь бракосочетания родителей Пророка Мухаммада, которую принято проводить в молитвах и размышлениях.

Иудейские праздники

С 4 по 12 декабря — Ханука, праздник света, установленный в память об освящении Иерусалимского храма после победы Маккавеев над греко-сирийскими войсками. В течение восьми дней верующие зажигают ханукальные свечи.

20 декабря — Пост 10 тевета (Асара бе-Тевет), день траура в память о начале осады Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором.

Буддийские праздники

Со 2 по 4 декабря — Зула-хурал (Праздник тысячи лампад), день ухода в нирвану основателя тибетской школы Гелуг Учителя Цзонхавы. В этот день в храмах и монастырях зажигают тысячи масляных лампадок, проводятся праздничные службы и торжественные процессии.

Новогодние каникулы 2027: как отдыхаем и когда на работу Подробнее

Международные праздники