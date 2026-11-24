В декабре 2026 года в России нет дополнительных нерабочих праздничных дней, кроме обычных выходных. Однако последняя рабочая неделя будет короткой: 31 декабря (четверг) станет выходным днем за счет переноса с 4 января 2026 года. Месяц насыщен профессиональными, памятными и международными датами: чествуют юристов и энергетиков, отмечают День Конституции и День спасателя, а православные продолжают Рождественский пост. Календарь знаменательных дней декабря 2026 года — в справке aif.ru.
Праздники России
- 9 декабря — День Героев Отечества
- 12 декабря — День Конституции Российской Федерации. Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2026 году исполняется 33 года со дня ее принятия. С 2005 года этот день не является нерабочим праздничным днем и причислен к памятным датам России. По всей стране проходят торжественные мероприятия и вручаются государственные награды. Смысл праздника — напоминание о том, что Конституция гарантирует права и свободы граждан и является основой правовой системы России.
Памятные и юбилейные даты
- 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).
- 3 декабря — День Неизвестного солдата, Всероссийский день пассажира, День атомного ледокольного флота РФ.
- 4 декабря — День информатики в России.
- 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).
- 6 декабря — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.
- 7 декабря — День инженерно-авиационной службы ВКС России, День Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
- 8 декабря — День образования российского казначейства, День русской песни.
- 9 декабря — День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.
- 10 декабря — День создания службы связи МВД России.
- 11 декабря — День Андреевского флага; День памяти русских солдат, погибших в Чечне.
- 15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
- 17 декабря — День Ракетных войск стратегического назначения.
- 18 декабря — День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.
- 19 декабря — День военной контрразведки в России.
- 22 декабря — День хоккея.
- 22 декабря — День Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил РФ.
- 23 декабря — День дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России.
- 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год).
- 29 декабря 1699 года — Петр I заменил летоисчисление от сотворения мира на счет от Рождества Христова.
Профессиональные праздники
- 1 декабря — День математика, День подолога, День невролога.
- 2 декабря — День банковского работника России.
- 3 декабря — День юриста.
- 5 декабря — День добровольца (волонтера).
- 6 декабря — День сетевика.
- 8 декабря — Международный день художника.
- 9 декабря — День грузчика.
- 13 декабря — День главного редактора.
- 17 декабря — День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России, День курьера.
- 18 декабря — День работников органов ЗАГСа.
- 19 декабря — День риэлтора; День снабженца.
- 20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации.
- 22 декабря — День энергетика, День работника Пенсионного фонда России.
- 25 декабря — День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- 27 декабря — День спасателя Российской Федерации.
Православные праздники
- 2 декабря — Праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».
- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы (двунадесятый праздник).
- 6 декабря — День памяти благоверного князя Александра Невского.
- 7 декабря — день памяти великомученицы Екатерины, а также великомученика Меркурия и мученика Меркурия Смоленского.
- 10 декабря — празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение».
- 13 декабря — День памяти апостола Андрея Первозванного.
- 16 декабря — день памяти преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).
- 17 декабря — День памяти великомученицы Варвары.
- 18 декабря — день памяти преподобного Саввы Освященного.
- 19 декабря — День святителя Николая Чудотворца (Никола Зимний).
- 22 декабря — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.
- 25 декабря — День памяти святителя Спиридона Тримифунтского.
- 26 декабря — день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Весь декабрь продолжается Рождественский (Филиппов) пост, начавшийся 28 ноября и завершающийся 6 января 2027 года.
Исламские праздники
- 10 декабря — начало месяца Раджаб, одного из четырех запретных месяцев в исламском календаре.
- В ночь с 10 на 11 декабря — Ночь Рагаиб (Ляйлят ар-Рагаиб), ночь бракосочетания родителей Пророка Мухаммада, которую принято проводить в молитвах и размышлениях.
Иудейские праздники
- С 4 по 12 декабря — Ханука, праздник света, установленный в память об освящении Иерусалимского храма после победы Маккавеев над греко-сирийскими войсками. В течение восьми дней верующие зажигают ханукальные свечи.
- 20 декабря — Пост 10 тевета (Асара бе-Тевет), день траура в память о начале осады Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором.
Буддийские праздники
Со 2 по 4 декабря — Зула-хурал (Праздник тысячи лампад), день ухода в нирвану основателя тибетской школы Гелуг Учителя Цзонхавы. В этот день в храмах и монастырях зажигают тысячи масляных лампадок, проводятся праздничные службы и торжественные процессии.
Международные праздники
- 1 декабря — День Антарктиды, Всемирный день борьбы со СПИДом.
- 2 декабря — Международный день модельной железной дороги, Всемирный день трюков, Всемирный день компьютерной грамотности.
- 3 декабря — Международный день инвалидов.
- 3 декабря — Всемирный день компьютерной графики.
- 4 декабря — Международный день банков, День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
- 5 декабря — Всемирный день турецкого кофе.
- 6 декабря — День рождения Санта-Клауса.
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации.
- 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией.
- 10 декабря — День прав человека, Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии.
- 11 декабря — Международный день танго, Международный день гор.
- 12 декабря — Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, День пряничного домика.
- 13 декабря — День медведя.
- 15 декабря — День чая.
- 18 декабря — Международный день мигрантов.
- 19 декабря — Международный день помощи бедным.
- 20 декабря — Международный день солидарности людей.
- 21 декабря — Всемирный день баскетбола, День зимнего солнцестояния.
- 24 декабря — День украшения елки.
- 25 декабря — Рождество Христово у западных христиан.
- 26 декабря — День подарков.
- 27 декабря — День вырезания снежинки из бумаги.
- 28 декабря — Международный день кино.
- 29 декабря — Международный день виолончели.
- 30 декабря — День заворачивания подарков.