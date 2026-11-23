Декабрь — последний месяц календарного года, в котором россиян ждет приятный сюрприз: 31 декабря объявлено выходным днем за счет переноса с воскресенья, 4 января 2026 года. При этом официальных государственных праздников в декабре нет: 12 декабря, День Конституции, перестал быть нерабочим с 2005 года. Последняя рабочая неделя декабря будет короткой — всего три дня, а далее у россиян начнутся новогодние каникулы. В инфографике aif.ru — как отдыхаем и работаем в декабре 2026 года, а также нормы рабочего времени и памятные даты.

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