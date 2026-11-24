В Индии бездомная собака пришла на похороны мужчины, который кормил ее каждый день. Об этом пишет издание India Today.

Интересный случай произошел в индийском городе Сехор. На похоронах 75-летнего Моханлала Райквара заметили необычного участника. Вместе с родными и знакомыми умершего к месту кремации шел бездомный пес по кличке Калу. Собака не отставала от процессии, а потом дождалась конца церемонии.

Райквар много лет работал в банке. После выхода на пенсию мужчина жил в районе Манди, где обитал пес Калу. Многие местные жители время от времени оставляли собаке еду. Райквар же кормил пса каждый день. Мужчина разговаривал с собакой и называл по имени. Со временем Калу привык к мужчине.

Когда на прошлой неделе Райквар умер, пес неожиданно появился на похоронах. По дороге к кремационной площадке Вишрам-Гхат собака держалась рядом с людьми, а когда все добрались до места, никуда не ушла. Позже, когда родные и близкие собрались помянуть пенсионера, пес сел среди них. Он оставался там и во время двухминутного молчания в память об умершем.

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