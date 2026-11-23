В Мексике котенок по кличке Мисифа спас магазин от ограбления. Кадры того, как продавщица отбилась от вооруженного преступника с помощью питомца, расходятся в Сети.

На видео запечатлено, как ворвавшийся в магазин бандит достал ствол и потребовал деньги из кассы. Дочь хозяйки схватила лежавшего рядом кота и выставила перед собой. Питомец начал царапать грабителя, из-за чего тот был вынужден ретироваться.

По словам владельцев, они удивлены поведением кота, потому что обычно он очень спокоен. Теперь Мисифа в магазине называют героем.

Ранее сообщалось, что в Кировской области задержали мужчину, выстрелившего в лицо продавщице.