В ходе ночных ударов в ночь по Винницкой области в ночь на 18 ноября могли быть поражены железнодорожные эшелоны с вооружением, которые следуют в приграничные регионы для нанесения ударов по территории РФ, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По данным военных пабликов, взрывы прогремели в таких населенных пунктах, как Тульчин, Вапнярка, Комаргород, Томашполь и других.

Кнутов отметил, что, помимо производственных мощностей, удары, вероятно, наносятся и по логистическим цепочкам украинской армии.

«Допускаю, что это связано с транспортировкой военных грузов и с попытками размещения предприятий именно в небольших населенных пунктах, чтобы рассредоточить производство. Таким образом пытаются вывести цеха из Киева и разместить их в регионах, чтобы спасти от полного уничтожения», — заявил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, если поступает информация о передвижении колонн или эшелонов с грузами, российские военные атакуют их моментально.

«Почти сто процентов это вывозится продукция военного предприятия ВСУ. На складах в Винницкой области могут находиться и крылатые ракеты, произведенные на Украине, и собранные беспилотники. Вооружение перебрасывают частями для нанесения ударов по РФ с территории Харьковской, Сумской области и других приграничных районов. Но в итоге часто сгорает в глубоком тылу», — заключил Кнутов.

Ранее Кнутов отметил, что Винницкая область представляет интерес для российских военных с двух точек зрения.