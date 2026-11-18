После атаки беспилотников на Крымский мост специалисты оценивают повреждения конструкций, а власти организуют транспортное сообщение с полуостровом. Поезда уже возобновили движение, при необходимости для перевозок задействуют паромную переправу.

Оценивается объем ущерба

В ночь на 17 ноября по Крымскому мосту нанесли удар с применением беспилотных аппаратов. В результате автомобильное и железнодорожное движение по путепроводу было временно остановлено. Позже поезда начали снова курсировать по мосту согласно расписанию.

Никто из находившихся на мосту людей во время удара не пострадал.

Следственный комитет России квалифицировал атаку как теракт и возбудил уголовное дело. По данным ведомства, повреждены элементы мостовых конструкций.

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Эксперты определяют объем причиненного ущерба, одновременно идут работы по устранению последствий атаки.

Ход ликвидации последствий и общую обстановку президент России Владимир Путин обсудил с министром транспорта Дмитрием Ядровым.

Инцидент стал вторым за несколько дней. Днем ранее, 16 ноября, беспилотники также атаковали инфраструктуру Крымского моста.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей не поддаваться панике и ориентироваться на официальные сообщения экстренных служб и региональных властей.

Как организуют транспортное сообщение с Крымом

Министр транспорта Дмитрий Ядров провел оперативное совещание, на котором обсудили организацию перевозок на полуостров. Планируется увеличить количество поездов дальнего следования и пригородных маршрутов. Основное внимание уделили безопасности пассажиров и разработке удобной транспортной схемы.

Минтранс также организует взаимодействие различных видов транспорта для поддержания стабильного сообщения с Крымом. При необходимости для перевозки пассажиров и грузов задействуют Керченскую паромную переправу.

В ведомстве уточнили, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи продолжают курсировать по расписанию.

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Обращения граждан обрабатываются в постоянном режиме, а по вопросам транспортного сообщения с полуостровом работают горячие линии.

Крымский мост будет восстановлен в сжатые сроки

Россия располагает необходимыми технологиями и компетенциями для быстрого восстановления Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин.

По его словам, вопрос находится на контроле правительства, а российская транспортная система обладает высоким запасом прочности. Никитин выразил уверенность, что мост удастся восстановить в сжатые сроки.

Паромная переправа не работает из-за непогоды

Паромная переправа в Керчи 18 ноября не работает из-за плохой погоды. Об этом заявили в крымском Министерстве транспорта.

Отмечается, что движение пассажирских катеров по маршруту «порт Крым — порт Кавказ» ограничено. В данный момент проезд возможен только по железной дороге.

Также в Крым можно попасть по сухопутному коридору через федеральную трассу Р-280 «Новороссия»

Как Россия может ответить на удар по Крымскому мосту

Мосты на Украине могут стать приоритетными целями ударов ВС РФ после атаки на Крымский мост. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

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По его мнению, удары могут нанести по мостам через Днепр с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Орешник». Эксперт считает, что также под удар могут попасть транспортные тоннели на западе Украины, что осложнит поставки вооружения, топлива и боеприпасов для ВСУ.

Кроме того, российские военные продолжат атаковать склады и логистические объекты, добавил Дандыкин.