Разведывательный самолёт НАТО заметили рядом с Крымским мостом за некоторое время до ударов ВСУ. Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, мог ли этот самолёт участвовать в атаке, с какой целью он там находился и почему его нельзя нейтрализовать.

Разведчик у моста

Для чего разведывательный самолёт НАТО прошел по курсу рядом с Крымским Мостом перед атакой ВСУ, объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

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«Этот самолет вел разведку, собирал информацию для оценки работоспособности нашей ПВО, где что включено и каким образом, с какого ракурса можно заходить на ту или иную цель. Вот эти системы слежения за нашими государственными границами, за нашими территориями играют важную роль, если не основную, и дают целеуказания украинским силам и средствам нападения. Без этих данных у ВСУ ничего бы не получилось», — сказал он.

Иными словами, самолёт выполнял роль «глаз»: он оценивал, как работает российская ПВО, какие рубежи включены и с какого ракурса лучше заходить на цель. Именно эти данные, по оценке Попова, и становятся основой для украинских ударов — без них, подчёркивает эксперт, у ВСУ ничего бы не получилось.

Напрямую не атаковал, но мог участвовать косвенно

Военный эксперт Попов подчеркнул, что прямого участия самолёта в ударах не было.

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«Напрямую этот самолёт не участвовал в атаке. Он не наносил удары. Собранные сведения он не передавал напрямую на пункты управления ВСУ. Эти данные шли на базу, например, в Румынии. Эта база как раз работает с дальними радиоразведывательными системами управления боевого управления. И уже с румынской натовской базы эта информация идёт на Украину на командные пункты, все к тем же натовским специалистам, которые находятся в качестве инструкторов, в качестве помощников, в качестве доверенных лиц и добровольцев. Именно они являются в войсковом компоненте и в системе управления войсками на Украине планировщиками, организаторами, исполнителями, теми, кто нажимает только кнопку пуска, включения и передачи информации, это уже являются непосредственно украинские специалисты, сидят, но они все делают по командам, по расчётам, по моделям западных специалистов», — отметил он.

Здесь ключевой момент — не сам самолёт, а вся цепочка: разведданные идут не напрямую в ВСУ, а на натовскую базу в Румынии, оттуда — на украинские командные пункты, где западные специалисты выступают планировщиками и организаторами, а украинские — лишь нажимают кнопку.

Почему такой самолёт нельзя сбить

Попов обратил внимание на то, что ликвидировать подобный самолёт мы не имеем права по международным нормам.

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«При этом нейтрализовать подобные разведывательные самолеты или дроны нельзя. В мирное время это сделать нельзя, потому что они находятся, как правило, в нейтральных водах, в исключительной экономической зоне, в международном воздушном пространстве», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что если бы этот самолёт находился в нашем воздушном пространстве, то «мы имеем полное право на применение оружия, да, сопровождать или принуждать к посадке, или уничтожать».

Таким образом, возникает правовая асимметрия: самолёт ведёт разведку в интересах ударов по российским объектам, но формально находится в международном воздушном пространстве, и это, по словам эксперта, связывает руки. Если бы он оказался в российском воздушном пространстве, ситуация была бы иной — вплоть до уничтожения.