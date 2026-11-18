Разведывательный самолёт НАТО заметили рядом с Крымским мостом за некоторое время до ударов ВСУ. Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, мог ли этот самолёт участвовать в атаке, с какой целью он там находился и почему его нельзя нейтрализовать.
Разведчик у моста
Для чего разведывательный самолёт НАТО прошел по курсу рядом с Крымским Мостом перед атакой ВСУ, объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Этот самолет вел разведку, собирал информацию для оценки работоспособности нашей ПВО, где что включено и каким образом, с какого ракурса можно заходить на ту или иную цель. Вот эти системы слежения за нашими государственными границами, за нашими территориями играют важную роль, если не основную, и дают целеуказания украинским силам и средствам нападения. Без этих данных у ВСУ ничего бы не получилось», — сказал он.
Иными словами, самолёт выполнял роль «глаз»: он оценивал, как работает российская ПВО, какие рубежи включены и с какого ракурса лучше заходить на цель. Именно эти данные, по оценке Попова, и становятся основой для украинских ударов — без них, подчёркивает эксперт, у ВСУ ничего бы не получилось.
Напрямую не атаковал, но мог участвовать косвенно
Военный эксперт Попов подчеркнул, что прямого участия самолёта в ударах не было.
«Напрямую этот самолёт не участвовал в атаке. Он не наносил удары. Собранные сведения он не передавал напрямую на пункты управления ВСУ. Эти данные шли на базу, например, в Румынии. Эта база как раз работает с дальними радиоразведывательными системами управления боевого управления. И уже с румынской натовской базы эта информация идёт на Украину на командные пункты, все к тем же натовским специалистам, которые находятся в качестве инструкторов, в качестве помощников, в качестве доверенных лиц и добровольцев. Именно они являются в войсковом компоненте и в системе управления войсками на Украине планировщиками, организаторами, исполнителями, теми, кто нажимает только кнопку пуска, включения и передачи информации, это уже являются непосредственно украинские специалисты, сидят, но они все делают по командам, по расчётам, по моделям западных специалистов», — отметил он.
Здесь ключевой момент — не сам самолёт, а вся цепочка: разведданные идут не напрямую в ВСУ, а на натовскую базу в Румынии, оттуда — на украинские командные пункты, где западные специалисты выступают планировщиками и организаторами, а украинские — лишь нажимают кнопку.
Почему такой самолёт нельзя сбить
Попов обратил внимание на то, что ликвидировать подобный самолёт мы не имеем права по международным нормам.
«При этом нейтрализовать подобные разведывательные самолеты или дроны нельзя. В мирное время это сделать нельзя, потому что они находятся, как правило, в нейтральных водах, в исключительной экономической зоне, в международном воздушном пространстве», — сказал он.
Военный эксперт добавил, что если бы этот самолёт находился в нашем воздушном пространстве, то «мы имеем полное право на применение оружия, да, сопровождать или принуждать к посадке, или уничтожать».
Таким образом, возникает правовая асимметрия: самолёт ведёт разведку в интересах ударов по российским объектам, но формально находится в международном воздушном пространстве, и это, по словам эксперта, связывает руки. Если бы он оказался в российском воздушном пространстве, ситуация была бы иной — вплоть до уничтожения.