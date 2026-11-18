Минувшей ночью ВС РФ нанесли серию ударов по объектам на территории Винницкой области. По данным военных пабликов, порядка 12 взрывов прогремело в таких населенных пунктах, как Тульчин, Вапнярка, Комаргород, Томашполь и других. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, какие цели являются приоритетными в этом регионе.

По словам собеседника издания, Винницкая область представляет интерес для российских военных с двух точек зрения.

«Первый момент — это транспортная инфраструктура, логистика, то есть всё, что связано с железнодорожным транспортом. Второй — это вынесенные туда военные предприятия», — заявил Кнутов.

Эксперт отметил, что на Украине уже открыто обсуждается необходимость прятать производство под землю или вывозить его из Киева.

«Я допускаю, что те удары, которые мы наносим по Винницкой области, связаны с наличием тех предприятий, которые потихонечку начинают выезжать из Киева. Раньше в Киеве было много оборонных сборочных заводов, потому что город был очень хорошо прикрыт с точки зрения ПВО, в первую очередь за счет комплексов Patriot и NASAMS. Сейчас ракет не хватает, в результате начинается рассредоточение предприятий по сборке дронов», — пояснил эксперт.

Кнутов также подчеркнул, что помимо беспилотников, в Винницкой области могут размещать и производство ракет.

Кроме того, по его словам, удары наносятся и по железнодорожной инфраструктуре, задействованной в логистике ВСУ.

«У киевского режима осталось менее 500 локомотивов. Локомотивы дизельные, электрические уже давно не работают, подстанции выведены из строя. Помощь оказать Запад не может, потому что другая колея. Поэтому российским командованием выбираются подобного рода объекты, и по ним наносятся удары», — резюмировал Кнутов.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев заявил, что Украина запускает дроны в сторону европейских стран, включая Молдавию, чтобы выставить Россию виноватой, иногда подобные атаки осуществляются по заказу самих стран Запада.