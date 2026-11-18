Беспилотники ВСУ в ночь на 18 ноября атаковали Краснодарский край, пострадали четыре человека, повреждения получили несколько домов. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, откуда противник запустил дроны.

«Удары по Краснодару, полагаю, наносятся из Запорожской области, а также из тех территорий Херсонской области и ДНР, которые пока еще остаются под контролем противника», — сказал Матвийчук.

Он отметил, что Краснодарский край — наиболее уязвимый район.

«Ведь все железнодорожные транспорты, шоссейные дороги, которые ведут в Крым и к линии боевого соприкосновения, выходят из этого региона. То есть враг стремится нарушить логистические цепочки, связывающие регионы РФ с полуостровом и зоной боевых действий», — отметил военный эксперт.

Как сообщалось, утром 18 ноября обломки украинского беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи. В результате происшествия ранения получили четыре человека. Пострадавших жильцов доставили в местную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние людей оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Обломки БПЛА также повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов. Пострадали несколько автомобилей и газовая труба. Кроме того, произошли возгорания на двух предприятиях.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 17 ноября до 8.00 мск 18 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.