В ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 184 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 17 ноября до 8.00 мск 18 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в публикации.

По информации оборонного ведомства, уничтожены дроны ВСУ, атаковавшие Белгородскую и Ростовскую области.

Атаки украинских беспилотников пресечены также на Кубани и в Крыму.

Кроме того, сообщается об уничтожении БПЛА над Азовским морем.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали четыре человека.