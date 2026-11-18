В Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали четыре человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает региональный оперштаб.

Вследствие падения обломков дронов возникли пожары на двух предприятиях. Фрагменты беспилотников найдены по девяти адресам — во дворах частных домов и на улицах. В ряде зданий выбиты окна, а в одном доме повреждена крыша.

На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы.

Добавим, в ночь на 16 ноября атаке вражеских БПЛА подвергся Северский район Краснодарского края. Глава муниципалитета Алексей Чеверев сообщал о шести пострадавших, включая одного ребенка.