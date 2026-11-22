Российские силы противовоздушной обороны с утра воскресенья, 22 ноября, сбили 38 вражеских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ.

«В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что при атаке украинских дронов в населенных пунктах региона ранены четыре мирных жителя.

Напомним, ночью 22 ноября российские средства противовоздушной обороны за перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников над территорией страны.