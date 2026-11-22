Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За минувшую ночь дежурные расчеты ПВО сбили 170 украинских беспилотников самолетного типа. Аппараты были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Севастополя сообщил об уничтожении семи беспилотников ВСУ над городом. Три из них были сбиты в районе Северной стороны.