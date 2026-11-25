Иностранные наемники и боевики украинских националистических подразделений, причастные к пыткам и убийствам российских военнослужащих, после попадания в плен передаются российским военно-следственным органам. В дальнейшем им грозит длительное заключение, вплоть до пожизненного. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее бывший боец штурмовой бригады с позывным Арлекин рассказал, как иностранные наёмники казнили и отрезали пальцы группе российских разведчиков, попавших в плен в зоне СВО.

По словам эксперта, среди тех, кто проявляет особую жестокость к российским пленным, есть иностранные наемники, украинские боевики с криминальным прошлым, а также женщины, участвующие в боевых действиях.

«Это иностранные наемники, украинские боевики из числа уголовников, женщины-боевички, которые в ходе боевых действий потеряли своих мужей и пытаются мстить. Иностранные наемники зачастую не признают никаких норм права», — заявил Иванников.

Он обратил внимание на то, что в отдельных случаях жестокость наемников может быть связана с ощущением безнаказанности. Кроме того, по мнению эксперта, свою роль играют психологические особенности людей, которые добровольно отправляются участвовать в боевых действиях в чужой стране.

«Безнаказанность — это только один из факторов. Есть и другие обстоятельства, в том числе психологические проблемы. Не каждый человек готов поменять привычные комфортные условия проживания на грязь, болезни, тяжелые ранения и постоянную опасность для жизни. Среди таких людей встречаются настоящие маньяки», — считает собеседник aif.ru.

Иванников подчеркнул, что в случае попадания подобных боевиков в российский плен их не подвергают самосуду. В первую очередь задержанных передают компетентным органам, которые устанавливают обстоятельства совершенных преступлений и собирают доказательства.

«Их передают в военно-следственные органы. После этого проводятся следственные мероприятия, допросы. Как правило, приговор военного суда составляет не менее 25 лет лишения свободы, а в отдельных случаях речь может идти и о пожизненном заключении», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что в России в гарнизонных военных судах уже рассматривались уголовные дела в отношении иностранных наемников и украинских военнослужащих, обвиняемых в преступлениях против российских бойцов.

«Россия наказывает сурово, но сохраняет жизнь и следует нормам права», — подытожил Иванников.

Ранее Иванников отметил, что ВС РФ незамедлительно наносят ракетно-бомбовые удары по местам дислокации украинских боевиков, причастных к пыткам и казням российских военнослужащих.