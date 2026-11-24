Боец российского батальона «Булат» с позывным Арлекин рассказал о жестокости воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников.

«У нас разведгруппа попала тогда в переделку. Двоих из них казнили, а одного забрали в плен - пальцы отрезали. То есть достаточно жестокие люди были», - заявил военнослужащий на опубликованном в Сети видео.

По словам Арлекина, подразделение, в котором он служил до ранения, сталкивалось в зоне СВО с боевиками из Австралии, Великобритании и Франции.

Боец упомянул также об участии в боях за Артемовск 24-й бригады ВСУ, названной в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее сообщалось ,что войска РФ поразили под Харьковом крупную стоянку техники наемников ВСУ.