Французские военные для ВС РФ являются законной целью на территории Украины, и по ним уже неоднократно наносились удары, заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Как сообщалось, Во Франции разгорается скандал из-за отправки французских военных на Украину без согласования с парламентом. Замминистра обороны вызвали на слушания в Сенате, где он должен объяснить все обстоятельства произошедшего.

«Все иностранные военные в рядах ВСУ, в том числе и французские, являются законными целями для российской армии. Этот тезис не нов – так было всегда», – отметил Кнутов.

Как правило, французы и представители других стран Запада приезжают на Украину под видом учебных миссий, однако выполняют массу других задач, напрямую вовлекаясь в боевые действия против России.

«Французские военнослужащие на Украине выполняют целый комплекс задач. Прежде всего, работают с высокоточным оружием: Storm Shadow, "Скальпами". Предоставляют ВСУ разведывательную информацию со своих спутников», - отметил Кнутов.

Кроме того, по данным эксперта, французский спецназ участвует в боевых действиях.

«Самое главное — французские спецназовцы набираются боевого опыта непосредственно в зоне ведения боевых действий», — отметил эксперт.

Говоря о конкретных результатах ударов по французским военным, Кнутов привёл пример недавней операции.

«Буквально несколько дней назад наши силы нанесли достаточно мощный удар. Был уничтожен подземный командный пункт, в котором находились старшие украинские офицеры и натовские офицеры, и я вполне допускаю, что там были и французы», — сказал Кнутов.

Месторасположение объекта и детали в Минобороны не раскрыли, однако о том, что удар достиг цели, говорят косвенные признаки: в Жешув из стран ЕС прибыли борты, которые занимаются только эвакуацией либо перевозкой погибших и раненых.

Кнутов выразил уверенность, что практика уничтожения французских военных будет только усиливаться, указав на наличие у Парижа перевалочных баз как вблизи границы Украины, так и непосредственно на ее территории.

«У Франции крупная база есть, если я не ошибаюсь, в Румынии. У них всегда была цель, как показывает история, взять под контроль Одессу, и сейчас ничего не изменилось. Не сомневаюсь, что и на территории Украины Франция имеет свою базу. Естественно, она засекречена, не раскрывается», — сказал эксперт.

При этом Кнутов отметил, что такую базу можно уничтожить несколькими ударами, для этого у РФ есть целый спектр оружия.

«И "Кинжалом" можно, и "Искандером". Тут всё зависит от того, какую боевую силу нужно достать. Поэтому здесь и "Циркон" тоже эффективен будет. Любая заглубленная цель будет поражена с большой эффективностью и точностью», — отметил эксперт.

По словам Кнутова, французские военные могут ходить в украинской форме, но подчиняются своему командованию и выполняют задачи, которые ставит Генштаб Франции, работая при этом на киевский режим.