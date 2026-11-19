В результате серии ударов российской армии в Киевской области были уничтожены склады с безэкипажными катерами, которые, в том числе могли быть использованы для атаки Крымского моста, не исключил в эксклюзивной беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее военные паблики сообщили о налете «Гераней» на объекты, обеспечивающие функционирование ВСУ, в населенных пунктах, которые расположены вблизи Киевского водохранилища. Взрывы, в частности, прогремели в Лютеже и Новых Петровцах.

«Днепровский бассейн — это зона, где разрабатывались и откуда отправлялись к Чёрному морю беспилотные катера. Кстати, там несколько ударных баз уже было уничтожено. Поэтому сейчас могли ударить по складам с БЭКами и запчастями к ним. Возможно, что катера готовили для атаки Крымского моста», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Матвийчука, цель, вероятно, была энергетическая инфраструктура.

«Вся гладь Днепра — это практически теплоэлектроцентрали, которые занимаются выработкой энергии, особенно тепла. Поэтому удары были направлены и на нарушение работы данных объектов», — подытожил военный эксперт.

Как сообщалось, Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении оценки причиненного атакой ущерба.

Ранее Матвийчук отметил, что усиление ударов со стороны Киева на фоне мирных переговоров, в том числе и по Крымскому мосту, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский «слетел с катушек», а его действия говорят об «агонии режима».