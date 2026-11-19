Армия РФ нанесет жесткий ответный удар за атаки ВСУ на Крымский мост, российские военные уже разносят мосты в Киеве. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении оценки причиненного атакой ущерба.

«Сейчас идут переговоры трех лидеров в Китае... А на поля боя пока продолжается плановая работа, бьем по энергетическим объектам, железнодорожным узлам, где расположены сортировочные центры формирования составов для их отправки на передний край с грузами боевой техники и боеприпасами», — сказал Попов.

Генерал отметил, что армия РФ в то же время бьет по мостам в Киеве.

«Уничтожение мостов - это довольно сложная задача. Южный и Северный мосты в Киеве, о которых чаще всего говорят, были построены еще в советское время с расчетом на то, что они должны устоять даже при серьезных поражениях... Их можно полностью завалить, но для этого необходимо еще один-два групповых удара минимум», — подчеркнул Попов.

Он убежден, что жесткий ответ настигнет Киев сразу по возвращении верховного главнокомандующего в Москву.

«Я думаю, уже в ближайшие выходные или в начале следующей недели Киев получит жесткий ответ», — подытожил генерал.