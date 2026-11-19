Усиление ударов со стороны Киева на фоне мирных переговоров, в том числе и по Крымскому мосту, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский «слетел с катушек», а его действия говорят об «агонии режима», заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Мы наблюдаем сегодня агонию Зеленского. Ему поставлен ультиматум администрацией Трампа. Но глава киевского режима, несмотря на это, пойти ва-банк. Об этом свидетельствуют удары и по российским НПЗ, а главное, по Крымскому мосту… Зеленский сорвался с катушек и делает ставку на террористическую деятельность в масштабах политического диалога», — заявил эксперт.

Матвийчук при этом подчеркнул, что Киев действует с подачи Европы, которая стремится на фоне переговоров террористическими методами смягчить позицию России по вопросам территориальной принадлежности тех или иных районов.

Однако, как подчеркнул эксперт, у оппонентов ничего не выйдет.

«Россия давным-давно четко заявила о своих условиях и отступать от них не намерена», — подытожил Матвийчук.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что после атаки на Крымский мост российская сторона может перейти от разовых к систематическим ударам по всей транспортной инфраструктуре Украины — от мостов через Днепр до тоннелей на западной границе.