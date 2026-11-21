Львовскую область в ближайшей перспективе ожидает блэкаут, сопоставимый с ситуацией в Киеве и Днепропетровске, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru.

Как сообщалось, во Львове были зафиксированы удары «Геранями», также взрывы слышали и в других населенных пунктах. В Минобороны РФ проинформировали, что в результате массированного удара по территории противника были, в частности, поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Иванников отметил, что критически важная инфраструктура Львовской области давно и хорошо изучена российскими силами.

«Блэкаут во Львове наступит даже быстрее, чем мы предполагаем. Критически важная инфраструктура Львовской области давно и хорошо изучена российскими Вооружёнными силами, а объектов глобальной энергогенерации там нет. Поэтому уничтожение любого объекта будет критически важным для всей Львовской области. Мы можем констатировать, что удары будут только усиливаться, а львовское направление будет выбираться как одно из основных», — сказал Иванников.

Он также связал усиление ударов с необходимостью ответа на атаки киевского режима.

«Расплата за последние террористические атаки киевского режима неминуема. Это осознают все, и к этому уже начинают готовиться. В ближайшей перспективе Киеву и националистам придётся заплатить дорогую цену», — заявил Иванников.

Он напомнил, что об этом говорил и президент России Владимир Путин в своём заявлении.

«Киевскому режиму нужно готовиться претерпеть страшные наказания, а после этого мирные переговоры на условиях РФ всё равно неизбежны», — подытожил Иванников.

Ранее Иванников отметил, что удары российской армии во Львовской области нацелены на центры принятия решений и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщалось, что во Львовской области начались аварийные отключения электричества.