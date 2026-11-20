Для противодействия британским дронам из новых поставок для Украины российские бойцы применят стандартный набор огневых средств, рассказал Кондратьев в эксклюзивном комментарии aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на сумму 343,3 млн долларов, который включает передачу более 1 тыс. дальнобойных ударных беспилотников с дальностью полёта более 1000 км, способных нести тяжёлые боеголовки.

«Если дроны достигнут зоны боевых действий, для противодействия им российская армия будет применять стандартный набор средств: ракеты ПВО, РЭБ, МОГи, дроны-перехватчики, военную авиацию», — перечислил Кондратьев.

Он добавил, что британские дроны из объявленных новых поставок Лондона являются такими же целями, как известные уже летательные аппараты, используемые ВСУ, как «Лютый» и FP-дроны.

«Но было хорошо уничтожить британские дроны еще на этапе логистики — на складах и в фурах во время доставки — все разом. Тогда и сбивать не придется», — подытожил Кондратьев.

Ранее Кондратьев рассказал, какие именно дальнобойные беспилотники Великобритания может передать Украине.

Напомним, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев отметил, что постоянные пролеты украинских дронов над Европой чреваты разрушениями и недовольством населения.