Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какие именно дальнобойные беспилотники Великобритания может передать Украине.

Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на сумму 343,3 млн долларов, который включает передачу более 1 тыс. дальнобойных ударных беспилотников с дальностью полёта более 1000 км, способных нести тяжёлые боеголовки.

По словам Кондратьева, речь, скорее всего, идёт об образцах, разработанных по заказу Минобороны Великобритании в рамках программы ускоренного создания дальнобойных средств поражения.

«Думаю, что это будут образцы, разработанные по заказу Минобороны Великобритании в рамках программы ускоренного создания дальнобойных средств поражения… Точные модели станут известны позже — после первых поставок или утечек в прессу», — сказал Кондратьев.

При этом он отметил, что наиболее вероятны два направления. Первое — проект «Brakestop», который является британской программой по созданию недорогих дальнобойных ударных средств.

«Его дальность превышает 500 километров, боевая часть — не менее 225 килограммов, скорость — более 600 километров в час. Производство предусматривает возможность быстрого масштабирования — не менее 20 единиц в месяц», — уточнил академик.

Он добавил, что, хотя заявленная дальность в 1000 километров превышает базовые требования программы, проект создавался как раз для замены дорогих ракет «Storm Shadow» и может предусматривать более мощные модификации.

Второе направление — британские аналоги и модификации.

«Компания MGI Engineering тестировала ударный дрон TigerShark с дальностью более 1000 километров, скоростью до 750 километров в час и боевой нагрузкой до 300 килограммов», — пояснил Кондратьев.

Он также добавил, что в Великобритании существует несколько стартапов, разрабатывающих винтокрылые и реактивные БПЛА для нужд Украины, однако их точные тактико-технические характеристики засекречены.

Напомним, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал продолжать поддержку Киева, предупредив о последствиях победы Москвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет другого выбора, кроме как добиться полного выполнения целей и задач специальной военной операции. По ее словам, нельзя допустить, чтобы Украина создавала угрозы безопасности России. Президент Владимир Путин также подчеркивал, что Россия решит поставленные задачи и достигнет всех целей СВО.