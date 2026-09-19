ВС РФ продолжают зачистку Красного Лимана и Святогорска

Российские военнослужащие продолжают зачистку жилых кварталов Красного Лимана и Святогорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в городах остаются одиночные военнослужащие ВСУ.

Красный Лиман является крупным логистическим узлом. В предоставленной фактуре Минобороны отмечает, что установление контроля над городом позволит российским подразделениям развивать дальнейшие действия в направлении Славянска и Краматорска.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Красном Лимане остается малочисленная группировка украинских военнослужащих. По его словам, их выявляют в том числе при помощи беспилотников.

Накануне на краснолиманском участке продолжались интенсивные бои, а подразделения группировки войск «Запад» проводили зачистку освобожденных кварталов Красного Лимана от небольших групп украинских военнослужащих.