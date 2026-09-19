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Боевики попали в особое пекло у Харькова: главная новость СВО 19 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Под Харьковом украинские формирования попали в тактическое окружение. Противник находится сразу в нескольких «котлах», сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Тимур Сыртланов.

«Украинские формирования под Харьковом находятся в тактическом окружении, сразу в нескольких котлах», — заявил эксперт.

По его словам, катастрофическая ситуация на этом направлении вызвана острым кадровым голодом в ВСУ. Мобилизационный ресурс Украины практически исчерпан, и командование пытается заткнуть дыры любыми способами.

«Чувствуется большая нехватка "мяса", которое ТЦК не может собрать по всей Украине. Ситуацию не спасают и иностранные наёмники, которых кидают сейчас в самое пекло», — отметил Сыртланов.

Как сообщалось ранее, Киев перебросил к 127-й бригаде ВСУ иностранных наёмников, чтобы попытаться исправить положение. Однако, по данным Минобороны РФ, российские военные методично сжимают кольцо окружения, расширяя зону контроля в районах Грачовки, Красного Яра и Хрипунов. Только с 5 сентября ВС РФ освободили девять населенных пунктов и сократили подконтрольную ВСУ территорию на 152 квадратных километра.

Сыртланов объяснил, почему на передовую отправляют именно новоприбывших иностранцев. По его данным, вербовщики активно работают в Южной Америке, заманивая молодежь обещаниями легких денег.

«В первую очередь это, конечно, представители наркокартелей из Южной Америки. Рекрутеры на южноамериканском континенте проводят большую работу, чтобы заманить молодых ребят с неокрепшими умами воевать за украинских националистов», — рассказал военный эксперт.

Участь таких наёмников незавидна. Те, кому удалось выжить и вернуться домой, рассказывают о чудовищных условиях службы. По словам Сыртланова, украинские командиры не только обманывают иностранцев при вербовке, но и бросают их на произвол судьбы.

«Оставляют голодными, без оружия, на позициях не проводят своевременную ротацию», — подчеркнул он.

Такое отношение приводит к катастрофическим последствиям: наёмники либо сходят с ума, либо пытаются покончить с собой, либо сдаются в плен. Однако сдаться удается не всем.

«Но не всем суждено сдаться в плен, потому что украинские националисты бьют в спину», — добавил Сыртланов.

Эксперт уверен, что подобное отношение является сознательной тактикой Киева, где иностранцев воспринимают исключительно как «пушечное мясо» и расходный материал.
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