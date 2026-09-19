Жжем чертей. Генерал раскрыл, как ВС РФ могут разгромить Харьковский котел

Российские войска группировки «Север» несмотря на переброску подкреплений ВСУ продолжают зачистку Харьковского котла. Накануне пала Малая Волчья, которая лежит к востоку от Волчанска. В результате произошло очередное сужение котла.

«Помимо этого, несколько дней назад ВС РФ смогли прорваться от Бударок на юг и дойти до Черняков, которое было освобождено. А с юга под контроль российских войск перешли Устиновка и Широкое. Сейчас бои идут по рубежу Черное – Купино – Рубленое», — рассказывают наши воины из Telegram-канала «Архангел Спецназа».

При этом котел постепенно уменьшается несмотря на то, что враг активно пытается противодействовать российским войскам за счет ударов БПЛА. Впрочем, он тоже все отчетливее понимает, что разгром его сил неминуем.

«Важность этого участка в том, что его полное освобождение позволит отодвинуть врага от приграничных Шебекинского, Волоконовского и Валуйского районов Белгородчины более чем на 20 км», — подчеркивают наши парни.

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Расширяем фланги котла

С этим мнением согласен и военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он замечает, что российские воины расширяют фланги котла.

«Сейчас идет как сужение внутреннего кольца, так и расширение внешнего. Вот, на минувшей неделе было взято Широкое, это внутри уже котла. Шевченково – это внешнее кольцо окружения. То есть, мы постепенно фланги расширяем, и нам это как бы удается довольно неплохо», — отмечает он.

Несет враг и серьезные потери. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, численность сил ВСУ, угодивших в окружение, оценивается в 1,7 тыс. человек. Сейчас более 600 из них уже ликвидированы. И держать позиции оставшимся становится все сильнее.

На фоне такого враг пытался организовать несколько прорывов из окружения, однако все они успехом не увенчались. Уж слишком опытные части занимаются блокадой войск врага.

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Задача — рассечь на части

Генерал-майор Владимир Попов объясняет, что наша цель на текущем этапе не зачистка котла как можно скорее, а рассечь силы врага на изолированные друг от друга очаги обороны. «Ранее ВС РФ освободили Ольховатку, которую взяли в отдельный, малый, котел. Вероятно, что в будущем мы будем наблюдать применение этой же тактики. И она на самом деле может быть наиболее эффективной, ведь это базовый принцип — разделяй и властвуй. В нашем же случае его можно трактовать как уничтожай или склоняй к плену. Поэтому тут, наверное, работа ВС РФ внутри котла сведется к вбиванию клиньев и рассечению обороны, а вне котла — к расширению внешних рубежей для исключения возможности прорыва», — объясняет собеседник.

Что до сроков, то о них офицер предлагает говорить очень осторожно. «Наша задача ведь стоить не в разгроме врага к какому-то дню, а в сбережении собственных сил. А раз так, то операция может смело затянуться до конца октября. Но если мы сможем деморализовать противника, то эти сроки могут быть меньше. Пока я бы оценил самые оптимистичные прогнозы по зачистке района в 45-50 суток. При этом период может быть и больше, если ВСУ откажутся сдаваться. Если же они будут готовы сложить оружие, то мы их спокойно пленим и зачистим оставшуюся территорию. Но пока на сдачу я бы не рассчитывал, группировка там сидит серьезная, и она все еще хочет попытаться вырваться из окружения хотя бы частично», — подвел черту собеседник.

Идут на прорыв всеми силами

К слову, в район боев ВСУ уже перекинули даже пограничный спецназ из Мукачево (Закарпатская область). Его, вероятно, задействуют в операциях по прорыву к окруженным силам. А накануне военные из группировки войск «Север» писали о переброске в район боев дополнительных сил из Сум и попытки прорыва из окружения двух боевых групп из состава 159-й бригады. Вот только все это тщетно. Выйти мы не даем никому.