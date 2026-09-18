Российские военные уничтожили в ДНР двух наемников из США, которые приехали на «легкую прогулку» по Украине . О незавидной судьбе американцев сообщает портал TrackANaziMerc, специализирующийся на информации о «солдатах удачи» со всего света.

Воевали за нацистов

По данным ресурса, Джейкоб Сэмюэл Керл с позывным Керли служил в морской пехоте США. В какой-то момент он вообразил себя крутым парнем и решил поехать на Украину, чтобы убивать русских (и заработать денег).

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В «незалежной» наемник присоединился к отъявленным нацистским головорезам из украинской 12-й бригады специального назначения, созданной на основе нацбата «Азов» * . Впрочем, ни опыт морской пехоты, ни принадлежность к «элитому» подразделению американца не спасла. Недавно стало известно, что он был ликвидирован 13 августа недалеко от села Золотой Колодезь — 18 сентября этот населенный пункт был освобожден российской армией.

Чуть ранее, 22 мая, на этом же участке был убит еще один морпех США. Его звали Карстен Трэвор Гринчерч (позывной Кайл).

Непрошеные «гости»

С начала СВО на Украину потянулись тысячи «серых гусей», как иногда называют наемников, из многих стран планеты. Для большинства из них «полет» уже окончен.

Так, в середине августа в Харьковской области был уничтожен законченный русофоб из Латвии Виталий Шампиньш . Он воевал за Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум с 2017 года. В интервью украинской прессе признавался, что ненавидит все русское, и призывал «резать москалей». «Солдаты неудачи». Наемников ВСУ из Британии и Колумбии разорвало дронами Подробнее

В начале августа стало известно о бесславной гибели британца Трэвиса Джеймса Ноулза . Он не имел никакого армейского опыта, а на родине работал плотником, но решил приехать, чтобы «убивать» русских. В «незалежную» англичанин прибыл в начале 2026 года, а уже 13 июня был ликвидирован под Константиновкой в ДНР.

А 22 июня под Красным Лиманом был ликвидирован наемник ВСУ Джей Брайс Морган , прибывший из Канады. Он «воевал» в составе одного из заградотрядов, задачей которого был расстрел отступающих украинских солдат. Примечательно, что даже за этой «непыльной работой» канадец прожил на передовой всего три месяца.

*Запрещенная в России террористическая организация.