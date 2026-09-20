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«Рыба достала меня». В южной стране призвали вернуть советскую пропаганду

Раньше в этой республике 90% людей учили русский язык.
Раньше в этой республике 90% людей учили русский язык. / Георгий Зотов / АиФ

64-летний Нгуен Ха Линь работает охранником в торговом центре Ханоя. Разговор он начал сразу на русском, чем изрядно удивил — русскоязычные вьетнамцы (кроме как в туризме и фирмах), торгующих с Россией, попадались мне не так уж и часто. Конечно, достаточно людей в возрасте «за пятьдесят» скажут вам «привет», «как дела?» и «добрый вечер», но в целом, большинство признается — из-за отсутствия практики, русский язык они подзабыли. До 1992 года, русский изучался в 90 % школ Вьетнама, по его знанию проводили олимпиады и конкурсы, высшим шиком считалось знание на «великом и могучем» цитат Ленина.

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

В 1985 году, правительство Вьетнама с гордостью сообщило: 600 000 граждан страны в той или иной мере владеют русским языком. После распада СССР вьетнамские школы принялись осваивать английский, и сейчас русский во Вьетнаме учат лишь 5 000 школьников и студентов. «Из тысяч качественных преподавателей на работе осталась пара сотен, — разводит руками Нгуен Ха Линь. — Остальные ушли гидами в туризм, помощниками русских бизнесменов и VIP-отдыхающих, либо составляют русское меню для ресторанов курорта Нячанг. Печально, но жить ведь на что-то надо». Я спрашиваю — если множество людей знали русский, почему они так легко его забыли? «Я обожал русский, и учил его честно, — отвечает Нгуен. — Я восторгался Пушкиным и Чеховым. А куча ребят заучили лишь лозунги, вроде „Слава Коммунистической партии!“ и „Ленин всегда живой!“. Это очень нравилось советским товарищам, приезжавшим с делегациями, но на практике, дети язык не знали». Я киваю — в похожем стиле у нас в школах преподавали английский: текст про празднование 1 мая я запомнил, а больше — ничего. Как же получилось, что через 35 после распада СССР наш верный союзник выглядит так, словно он дружил с США, а не воевал с ними?

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Сказочная и великая

...Впрочем, с этой точкой зрения многие не согласны. Пожилые вьетнамцы (среди них и чиновники, и совершенно обычные граждане) обязательно скажут вам — они никогда не забудут, какую огромную помощь СССР оказал республике во время войны и с Францией, и с США. Советский Союз для них — нечто сказочное, мифологическое и лучезарное: великая, красивая, мощная страна на холодном севере, бросившая вызов богачам и агрессорам всего мира, и всюду вступавшаяся за бедных и угнетённых. «Без русских мы до сих пор были бы под сапогом, — мрачно произносит бывший студент советского вуза Минь Лонг. — «Я это и детям, и внукам своим рассказываю. Французы, американцы хотели нас сделать рабами. И только русские, одни из всего мира, протянули нам руку — как друзья».

В бывшей тюрьме Хоа-Ло, где держали за решёткой коммунистов, а затем американских военнопленных, гид тоже отмечает — «СССР безумно много дал Вьетнаму. Днём и ночью сюда шли танки, самолёты, вертолёты, артиллерия. У нас не было ничего своего! Старыми французскими винтовками самую жестокую армию мира (имеются в виду американцы — Авт.) не победишь! Советский Союз помогал медикаментами, едой, к нам ехали врачи, разворачивали полевые госпитали, спасли жизни миллионов людей». Удивительно, но даже молодёжь в курсе. «Нам в школе тоже рассказывали про помощь СССР, — говорит Ле Нгуен, 20-летний продавец из салона сотовой связи. — Вьетнамцы доказали, что они отличные воины. Но где им было взять оружие? А русское оружие — лучшее в мире. Без вас нами бы правили Франция и США». Мне также сообщили, что для граждан РФ вход в какие-то вьетнамские музеи бесплатный: так это или нет — я не проверял.
Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Молоко, сыр, шоколад

...Но если о России и СССР во Вьетнаме всегда высказываются уважительно, то в смысле торговли дела обстоят неважно. В советское время 70 % товаров в азиатскую республику везли из СССР (в том числе и бензин), а у нас покупали разве что сушёные бананы (помните их?), шлёпанцы-«вьетнамки», кофе и перец. Сегодня главные торговые партнёры Вьетнама — те страны, с кем отношения прежде были, мягко говоря, не очень. Республика ежегодно продаёт в США продукции на $194 миллиарда (!), здесь размешаются американские заводы по пошиву рубашек, производству обуви. В Китай, с которым два десятка лет велась пограничная война, Вьетнам каждый год отправляет товаров на $60 миллиардов. А что же Россия? О, тут довольно печально. Вьетнамский экспорт в РФ — $2,5 миллиардов (кофе, креветки, фрукты, ткани, орехи кешью), импорт из РФ — на такую же сумму. В местных супермаркетах я нашёл наши молоко, сыры, шоколад — и всё. Зато полки завалены американской и южнокорейской едой.

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Чиновники высказываются уклончиво — мол, темпы всё равно хорошие, и к 2030 году товарооборот между Вьетнамом и Россией достигнет $15 миллиардов. Но с уровнем торговли с КНР, и уж тем более с США это не сравнить. В американские вузы ежегодно поступает 25 000 вьетнамских студентов, а в российские — от трёх до пяти тысяч. Разве что туристов поровну — отдыхать на курорты Вьетнама в этом году приехал миллион граждан РФ, и столько же американцев «Кто бы мог подумать! — поражается преподаватель Фан Зуан. — Они убивали нас напалмом, а теперь мы с ними торгуем! Общество свыклось с мыслью — война кончилась полвека назад, лучше бизнес, чем бесконечная вражда. Отсюда вывод — американская пропаганда работает жёстче, чем российская».

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Пропаганда царствует»

...Об этом, кстати, мне говорили часто. «Советский Союз зажигал сердца иностранцев! — с восхищением улыбается доктор Тан Синь Нгуен. — В восьмидесятых вся ваша молодёжь уже желала американские джинсы, а я приехал учиться в СССР, воодушевлённый идеями Ленина. Мне правда казалось, что ещё немного — и человек труда восторжествует во всём мире. Сейчас же что? Коммунисты были разными, но на остров к педофилу Эпштейну никто из них не поехал, а вот буржуи, принцы и миллиардеры — да. Советские радио и телевидение давали понять, что все они мерзкая шушера. Меня переполняла любовь к родине, радость, что я, бедный крестьянин, могу стать профессором, достойно трудиться. Нынче американская пропаганда царствует везде. Им даже стараться не надо — популярны их фильмы, стиль жизни, культура. Например, у нас фильм „Рэмбо-2“, где вьетнамцы — дикие звери, запрещён, но все его смотрели — скачали из Интернета, и я читал хвалебные отзывы. Раньше всё советское было модно, мы хотели подражать СССР даже в мелочах. А сегодня молодёжь подражает США, Японии и Южной Корее. Почему вы не занимаетесь пропагандой? Ведь в Советском Союзе её делали отлично!». «Если отлично, чего ж страна развалилась?» — спрашиваю я. «Посмотрите на Вьетнам! — не сдаётся доктор. — Мы настолько прониклись вашей истиной, что вы сами отказались от социализма, а мы нет! Вы тогда рекламировали себя великолепно!».

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

...Перед отъездом из Вьетнама, я обсуждаю с Минь Лонгом русскую еду. «Знаете, я в общежитии жарил селёдку, как остальные вьетнамцы, и меня за это ненавидели, — смеётся он. — А сейчас я съел бы её так, как русские — со стопкой, с картошкой и луком. Вот как ваша пропаганда меня наконец достала, растворила в себе! Популяризировать любую идеологию сложно, куда проще продвигать вашу культуру и еду. Если этим заниматься, всё получится. Русский язык трудный, коммунизма больше нет. Но кто не полюбит селёдку?!».

Ханой-Москва (Вьетнам)

Вьетнам глазами Георгия Зотова

© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов

Вьетнам глазами Георгия Зотова

© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов
© АиФ / Георгий Зотов

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