Боевики ВСУ под Харьковом попали в тактическое окружение, противник находится в нескольких «котлах» одновременно, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.

«Украинские формирования под Харьковом находятся в тактическом окружении, сразу в нескольких котлах», — заявил Сыртланов.

Собеседник издания подчеркнул, что такая ситуация возникла на фоне острого кадрового голода в Вооружённых силах Украины. По его оценке, украинское командование уже не способно восполнять потери за счёт внутренней мобилизации: территориальные центры комплектования (военкоматы) не могут собрать необходимое количество людей по всей стране.

«Чувствуется большая нехватка «мяса», которое ТЦК не может собрать по всей Украине. Ситуацию не спасают и иностранные наёмники, которых кидают сейчас в самое пекло», — отметил Сыртланов.

Как сообщалось, Киев отправил к 127-й бригаде ВСУ иностранных наёмников, чтобы исправить ситуацию в Харьковской области, где противник несёт крупные потери. В частности, ранее были разбиты две штурмовые группы украинских подразделений, пытавшихся выйти из окружения.

По данным Минобороны, бойцы ВС РФ сжимают кольцо и расширяют внешнюю зону контроля, уничтожая противника в районах населённых пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны.

Российские военные с 5 сентября сократили контролируемую ВСУ территорию в Харьковской области на 152 квадратных километра и установили контроль над девятью населенными пунктами.