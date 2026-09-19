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МО заявило о сокращении подконтрольной ВСУ территории в Харьковской области

Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Российские военные с 5 сентября сократили контролируемую Вооруженными силами Украины территорию в Харьковской области на 152 квадратных километра и установили контроль над девятью населенными пунктами. Потери ВСУ составили около 700 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, под контроль были взяты Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья.

Ранее стало известно о том, что с января 2026 года российские военные подразделения установили контроль над территорией площадью более 5,3 тысячи квадратных километров, а также над 220 населенными пунктами. При этом только за текущий месяц (сентябрь) было занято свыше 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов.

В ведомстве уточнили, что за указанный период общая площадь освобожденных земель превысила 5 300 квадратных километров, а число перешедших под контроль поселений составило более 220.
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