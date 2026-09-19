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Беспилотники ВСУ атаковали город Дмитриев под Курском, поврежден жилой дом

РИА Новости / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинских беспилотников на город Дмитриев на платформе MAX. В результате удара повреждения получил один из многоквартирных домов, предварительно, в девяти квартирах выбило окна.

По словам главы региона, жильцы поврежденного дома пока не обращались за медицинской помощью. На месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят обследование здания и оценивают последствия атаки.

После проверки специалисты восстановят тепловой контур пострадавших квартир. Региональные власти также окажут помощь в замене поврежденного остекления, а ситуацию губернатор пообещал держать на контроле.

Ранее Хинштейн сообщил, что в поселке Коренево Курской области в результате атаки беспилотника пострадала 52-летняя женщина. 
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ПроисшествияБПЛАВСУКурская область
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