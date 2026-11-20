Глава российского государства Владимир Путин поднял в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы работы российской военной базы на таджикистанской территории, а также проблематику безопасности в регионе.

В пятницу Путин находится с рабочей поездкой в Душанбе — там же состоялись переговоры руководителей двух стран.

По словам российского лидера, у сторон будет возможность уже за пределами формата ОДКБ предметно обсудить актуальные темы.

«У нас сегодня будет возможность, уже вне рамок ОДКБ, отдельно поговорить по вопросам безопасности региональной, функционирования нашей военной базы», — сказал Путин.

Президент напомнил, что до этого главы двух государств виделись неделю назад — в Москве, на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.