30 ноября 2026 года — понедельник, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Последний день осени — хорошее время, чтобы завершить начатое и войти в новую рабочую неделю без спешки. Впереди зима, и это ощущается: в Москве ожидается легкий мороз. Завершите срочные дела и наметьте планы на предстоящие дни.

Какой церковный праздник сегодня, 30 ноября 2026 года

Православные вспоминают святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, и преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Григорий Чудотворец прославился даром чудотворения и глубоким пониманием тайны Пресвятой Троицы. Никон Радонежский продолжил дело своего учителя и стал игуменом Троице-Сергиевой обители, при нем был построен каменный Троицкий собор, для которого Андрей Рублев написал знаменитую икону «Троица».

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В народном календаре 30 ноября — Григорий Зимоуказатель. По погоде в этот день судили о характере всей зимы: морозное и ясное утро сулило суровую, но ровную зиму; теплый и пасмурный день предвещал мягкую, снежную зиму с оттепелями; северный ветер указывал на метельные недели и крепкие морозы в декабре.

Что нельзя делать 30 ноября: по народным поверьям избегали ссор и резких слов — считалось, что обида, нанесенная в этот день, держится дольше обычного и может надолго испортить отношения. Не стоило давать поспешных обещаний — их исполнение зимой давалось тяжелее. Излишней спешки в делах тоже старались не допускать: торопливость грозила обернуться напрасными хлопотами. Кроме того, не приветствовались дальние поездки и одалживание денег или вещей — по поверьям, это могло привести к убыткам и неприятностям.

Какие праздники отмечаются 30 ноября 2026 года

День Государственного герба Российской Федерации — 30 ноября 1993 года был утвержден герб современной России: красный щит с золотым двуглавым орлом, который держит скипетр и державу. С тех пор эта дата ежегодно отмечается как день одного из главных государственных символов страны.

Также 30 ноября отмечают праздники:

Всемирный день домашних животных — дата, призванная напомнить людям об ответственности за тех, кого они приручили. Идея праздника была поддержана на международном собрании, посвященном защите природы, еще в 1931 году.

Международный день защиты информации — праздник, учрежденный в 1988 году американской Ассоциацией компьютерного оборудования после массового распространения сетевого «червя». В этот день пользователям напоминают о необходимости защищать персональные данные от мошеннических атак.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

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Кто отмечает именины 30 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Кто из известных людей родился 30 ноября

Прогноз погоды на 30 ноября 2026 года

30 ноября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура составит от -6 до -4 °C, днем — от -5 до -3 °C. Понедельник станет прохладным, но спокойным началом недели — одевайтесь теплее. Прогноз погоды в Москве на 30 ноября.

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Магнитные бури 30 ноября 2026 года

Геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Вероятность магнитной бури в этот день составляет всего 3%, а прогнозируемый индекс Kp держится на уровне около 2, что соответствует спокойному фону. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.

Что приготовить на ужин: рецепт дня 30 ноября

В последний день осени хочется чего-то простого и согревающего. Приготовьте мясо в горшочках с черносливом — уютное блюдо для холодного вечера. Пошаговый рецепт.

Календарь дачника на 30 ноября 2026 года

30 ноября 2026 года Луна убывает: до 17:17 она находится во Льве, затем переходит в Деву. Дева — плодородный знак, благоприятный для работы с землей. Займитесь подготовкой почвосмесей и мест под декабрьские подзимние посевы — но только если погода позволяет. Календарь дачника на каждый день.

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Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2026 года

Понедельник проходит на фоне убывающей Луны, переходящей из Льва в Деву. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для планирования недели и общения с коллегами. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

30 ноября — благоприятный день для стрижки. По лунному календарю 21-е лунные сутки и Луна в Льве считаются удачным временем для посещения парикмахерской: новая стрижка подарит здоровье и позитивный настрой. При окрашивании не рекомендуется кардинально менять цвет — лучше выбрать оттенок на несколько тонов светлее исходного. Если хотите освежить образ — самое время записаться к мастеру. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на понедельник, находятся под влиянием Луны. Считается, что в эту ночь людям могут сниться сны, связанные с домом, семьей и повседневными заботами. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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