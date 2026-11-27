28 ноября начинается Рождественский пост — время, когда верующие готовятся к встрече одного из главных христианских праздников. О том, когда нужно посещать храм и в чем заключается особенность богослужений этого периода, — в материале aif.ru.

Особенности богослужений в Рождественский пост

Главная особенность богослужений этого периода в том, что Церковь постепенно вводит верующих в праздник. Об этом aif.ru рассказала старший преподаватель кафедры новых технологий в гуманитарном образовании Института дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Оксана Шевченко:

— Наступление зимы в церковном сознании всегда связывается с ожиданием Рождества Христова и Богоявления (Крещения). Их предваряет «малая четыредесятница» — так называют Рождественский пост с оглядкой на Святую Четыредесятницу (сорок дней) Великого поста. Рождественский пост также порой именуют Филипповым постом, по имени святого апостола Филиппа, чью память празднуют накануне Рождественского поста (27 ноября по новому стилю). Начало Рождественского поста. Что можно и нельзя делать 28 ноября 2026 года Подробнее

По ее словам, подготовка к достойной встрече Рождества в течение всего поста проявляется в особенностях богослужения: верующие начинают слышать на церковных службах тексты, связанные с праздником Рождества Христова. «С праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) на утрени во все воскресные и праздничные дни после чтения тропарей каждой песни канона звучат ирмосы (то есть первые строфы) песен рождественского канона "Христос рождается, славите". Так Церковь постепенно готовит нас к грядущему торжеству, ободряя несущих постовой труд», — поясняет эксперт. Она также отмечает, что на богослужении праздников апостола Андрея Первозванного (13 декабря), святителя Николая Мир Ликийских чудотворца (19 декабря) и пророка Даниила и трех отроков (30 декабря) звучат стихиры предпразднства Рождества Христова.

Как подчеркивает Оксана Шевченко, два воскресенья перед Рождеством посвящаются чествованию всех ветхозаветных праведников, с нетерпением ожидающих пришествия в мир Спасителя. «Эти недели (воскресные дни на богослужебном языке Церкви) носят названия "Неделя святых праотец" и "Неделя святых отец". Здесь не подразумевается деление ветхозаветных святых по историческим периодам их жизни, название обусловлено лишь положением этих недель в календаре относительно праздника ("пра" — значит "ранее, предшествуя")», — разъясняет преподаватель. Календарь питания на Рождественский пост 2026/2027 Подробнее

Какие богослужения нужно посетить в дни Рождественского поста?

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы, накануне совершается Всенощное бдение. Введение — двунадесятый Богородичный праздник, один из особенно почитаемых. В этот день празднуется событие, относящееся к детским годам жизни Пресвятой Богородицы, когда ее в трехлетнем возрасте праведные Иоаким и Анна привели в храм и посвятили Богу. В этот праздник на утрени всенощного бдения начинают петь ирмоса Рождественского канона.

Всенощное бдение совершается также накануне 18 декабря (память преподобного Саввы Освященного) и 19 декабря (память святителя Николая Чудотворца).

Полиелейная служба (торжественное песнопение утрени) положена в следующие праздники:

29 ноября — день памяти апостола и евангелиста Матфея,

2 декабря — день памяти святителя Филарета Московского,

6 декабря — день памяти благоверного князя Александра Невского,

10 декабря — празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение» (может совершаться Всенощное бдение),

13 декабря — день памяти апостола Андрея Первозванного,

17 декабря — день памяти великомученицы Варвары,

22 декабря — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

25 декабря — день памяти святителя Спиридона Тримифунтского.

26 декабря — день памяти мучеников Евареста, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста,

2 января — день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского,

3 января — день памяти святого Петра Московского.

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Также полиелейные службы и всенощные могут совершаться накануне памяти местночтимых святых и тех, в честь которых освящен храм.

31 декабря — в храмах служат Новогодний молебен. В последние годы во многих храмах появилась традиция совершать Литургию в новогоднюю ночь — это позволяет провести гражданский праздник и радостно, и с пользой для души.

2 января — Предпразднство Рождества Христова. На следующий день начинается более строгий пост.

6 января — в Рождественский Сочельник обычно читаются Царские часы, а по их окончании — Вечерня с Литургией Василия Великого. Накануне Рождества совершается Всенощное бдение. Ранняя Литургия Рождества Христова совершается, как правило, ночью.