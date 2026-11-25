26 ноября 2026 года — четверг, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Четверг — предпоследний рабочий день недели. Есть смысл завершить дела, которые нельзя откладывать, и освободить вечер для отдыха. Впереди пятница и выходные, так что можно позволить себе сбавить обороты.

Какой церковный праздник сегодня, 26 ноября 2026 года

Православные вспоминают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, а также мучеников Антонина, Никифора и Германа и мученицу Манефу Кесарийскую (Палестинскую).

В этот день совершается заговенье на Рождественский пост — последний день перед началом поста. Заговенье — последний непостный день перед началом многодневного поста, когда еще разрешается скоромная пища: мясо, молочные продукты, яйца и рыба. Обычно заговенье связано с днем памяти апостола Филиппа — 27 ноября. Но в 2026 году 27 ноября выпадает на пятницу — уже постный день, поэтому заговенье перенесли на канун, четверг, 26 ноября. Календарь православных праздников с 23 по 29 ноября 2026 года. Инфографика Подробнее

В народном календаре 26 ноября — Иван Златоуст, или Осенние зяби. Считалось, что с этого дня природа замирает в ожидании зимы, а земля «засыпает» до весны. На Руси в этот день лепили пельмени — чем больше налепишь и съешь, тем удачнее сложится следующий год. Также по погоде судили о будущем: иней на деревьях предвещал урожайный год, а хорошо видимый Млечный Путь — сильные морозы.

Что нельзя делать 26 ноября: по народным поверьям запрещено ругаться и провоцировать ссоры. Не стоит лениться и затевать шумные гулянья. Незамужним девушкам не советовали есть белые яйца — верили, что это может затянуть одиночество. Также не одалживали соседям соль и хлеб, чтобы не отдать вместе с ними достаток.

Какие праздники отмечаются 26 ноября 2026 года

День Георгиевского креста в России — в этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия, ставший высшей военной наградой Российской империи. Позже, при Александре I, появился Георгиевский крест для награждения солдат и унтер-офицеров за мужество и храбрость. В 1992 году награда была восстановлена как государственная награда Российской Федерации.

Также 26 ноября отмечают праздники:

Всемирный день устойчивого транспорта,

Международный день борьбы с ожирением,

Международный день сапожника,

Всемирный день информации,

Всемирный день оливкового дерева,

День благодарения в США.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник. Неустрашимо храбрые. За что давали «солдатского Георгия»? Подробнее

Кто отмечает именины 26 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Антонин (Антон),

Герман,

Иван,

Никифор.

Кто из известных людей родился 26 ноября

1903 — Юрий Пименов, советский живописец, народный художник СССР.

1926 — Маргарита Назарова, артистка цирка, дрессировщица и киноактриса, народная артистка РСФСР.

1929 — Лен Карпинский, советский и российский публицист, политик и общественный деятель.

1937 — Борис Егоров, советский врач и космонавт, Герой Советского Союза.

1938 — Ольга Симонова, театральная актриса и режиссер, народная артистка РСФСР.

1938 — Анна Шатилова, теле- и радиоведущая, диктор центрального телевидения, народная артистка РСФСР.

1939 — Игорь Класс, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер.

1943 — Алиса Строгая, артистка балета, педагог, заслуженная артистка РСФСР.

1948 — Галина Прозуменщикова, первая советская олимпийская чемпионка по плаванию (1964), трехкратная чемпионка мира.

1969 — Вадим Хамутцких, российский волейболист, трехкратный призер Олимпийских игр.

1975 — Максим Аверин, актер театра и кино, режиссер, телеведущий, заслуженный артист России.

1975 — Антон Макарский, российский актер театра, кино и дубляжа, певец.

1983 — Прохор Шаляпин (при рождении Андрей Захаренков), российский певец и телеведущий.

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Прогноз погоды на 26 ноября 2026 года

26 ноября в Москве ожидается снег, который продлится практически весь день. К утру высота снежного покрова местами может достигнуть 10 сантиметров, на севере Подмосковья — до 15 сантиметров. Температура днем составит от -4 до -6 °C, ночью — от -2 до -7 °C. Четверг станет по-настоящему зимним днем — одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах. Прогноз погоды в Москве на 26 ноября.

Магнитные бури 26 ноября 2026 года

26 ноября геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Вероятность бурь и возмущений составляет 26 процентов, значения индексов — в диапазоне от 1 до 3. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.

Что приготовить на ужин 26 ноября: рецепт дня

В снежный четверг хочется чего-то согревающего и простого. Приготовьте сытный суп-пюре — уютное блюдо для холодного зимнего вечера. Пошаговый рецепт.

Календарь дачника на 26 ноября 2026 года

26 ноября 2026 года Луна убывает и находится в Раке — «водном» и плодородном знаке. Это подходящее время для влагозарядного полива, если почва сухая, завершения укрытий и мульчирования. Календарь дачника на каждый день.

Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2026 года

Четверг проходит на фоне убывающей Луны в Раке. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для общения с коллегами и близкими, но не для шумных мероприятий и важных решений. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе. Лунный календарь садовода и огородника с 12 ноября по 8 декабря Подробнее

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

26 ноября — 17-й лунный день, и по лунному календарю стрижка в этот день не рекомендуется: она может привлечь падение привлекательности. Если хотите освежить образ, лучше отложить визит к парикмахеру на другой день и посвятить вечер уходовым процедурам. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на четверг, находятся под влиянием Юпитера. Считается, что в эту ночь людям могут сниться путешествия, большие пространства и важные для них люди. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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