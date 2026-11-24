25 ноября 2026 года — среда, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Середина рабочей недели — хорошее время, чтобы завершить начатое без спешки и оставить вечер для отдыха. Не беритесь за все сразу: размеренный темп поможет сохранить силы до конца недели.

Какой церковный праздник сегодня, 25 ноября 2026 года

Православные вспоминают святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила Постника и блаженного Иоанна Власатого, Ростовского. Иоанн Милостивый прославился заботой о бедных: он раздал имущество нуждающимся, давал приют странникам и выкупал пленных. В этот день также совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Милостивая».

25 ноября 2026 года — постный день (среда). По церковному уставу разрешается пища с растительным маслом.

В народном календаре 25 ноября — Иван Снежный (Иван Милостивый). По погоде этого дня судили о всей зиме: снежная крупа обещала устойчивый покров до весны, а ясный день — скорые морозы. На Руси к этому времени завершался свадебный сезон.

Что нельзя делать 25 ноября: по народным поверьям не стоит стричь волосы и ногти — можно «укоротить» удачу. Не рекомендуется затевать новые дела, мыть полы и стирать, давать соль соседям и кормить чужих кошек. Также не советуют устраивать шумные праздники и свадьбы.

Икона из храма Святого Иоанна Милостивого в Лигурионе, фрагмент.

Какие праздники отмечаются 25 ноября 2026 года

День российского военного миротворца — памятная дата, установленная Указом Президента РФ в августе 2016 года. Дата выбрана в честь 25 ноября 1973 года, когда группа советских военнослужащих впервые приняла участие в миротворческой операции ООН на Ближнем Востоке.

Также 25 ноября отмечают праздники:

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин — дата, учрежденная ООН в память о трагической гибели сестер Мирабаль в 1960 году. День призван привлечь внимание к проблеме насилия и поддержать организации, помогающие женщинам в трудных ситуациях.

День гармониста — народный праздник, посвященный мастерам игры на гармони, баяне и тальянке. В домах культуры и музыкальных школах проходят концерты и встречи с музыкантами.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник. На Матвея зима потеет. Календарь народных примет на каждый день ноября Подробнее

Кто отмечает именины 25 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Кто из известных людей родился 25 ноября

Прогноз погоды на 25 ноября 2026 года

25 ноября в Москве ожидается облачная погода со снегом. Ночью температура составит от -3 до -1 °C, днем — от -2 до 0 °C. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Среда станет по-настоящему зимним днем — одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах. Прогноз погоды в Москве на 25 ноября.

Магнитные бури 25 ноября 2026 года

25 ноября геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Вероятность бурь и возмущений составляет 3 процента. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.

Что приготовить на ужин 25 ноября: рецепт дня

В середине недели хочется чего-то простого и согревающего. Приготовьте картофельные зразы с грибами — уютное блюдо, которое не требует много времени и нравится всей семье. Пошаговый рецепт. Сильный снегопад в Москве 24 ноября 2026 г.: когда закончится. Обновляется Подробнее

Календарь дачника на 25 ноября 2026 года

25 ноября 2026 года Луна убывает и находится в Близнецах. День подходит для сушки и сортировки семян, проветривания помещений и укрытий. Посадки и посевы лучше отложить — знак неплодородный. Календарь дачника на каждый день.

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2026 года

Среда проходит на фоне убывающей Луны в Близнецах. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для общения с коллегами и близкими, но не для шумных мероприятий и важных решений. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе. Лунный календарь садовода и огородника с 12 ноября по 8 декабря Подробнее

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

25 ноября — благоприятный день для стрижки, если вы хотите лишь слегка подровнять длину и убрать секущиеся кончики. Луна в Близнецах располагает к привычному, понятному результату, а не к экспериментам. Окрашивание также входит в число удачных дней месяца. Если хотите освежить образ без риска, самое время записаться к мастеру. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на среду, находятся под влиянием Меркурия. Считается, что в эту ночь людям могут сниться сны, связанные с общением, новостями и важными разговорами. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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