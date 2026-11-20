21 ноября 2026 года — суббота, выходной день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Первый выходной день недели, 21 ноября, в народе называют Михайловым днем — важным рубежом между осенью и зимой. Погода в этот день часто слякотная, поэтому лучше провести его в тепле и за домашними делами. Впереди еще целое воскресенье, так что не спешите.

Какой церковный праздник сегодня, 21 ноября 2026 года

Главное событие дня — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Праздник установлен в честь архангела Михаила и всех ангельских чинов, которые, по учению Церкви, невидимо охраняют людей и борются со злом. Поста в этот день нет.

В народном календаре 21 ноября — Михайлов день, или Михайловские грязи. Считалось, что с этого дня зима окончательно вступает в свои права, а оттепели сменяются морозами. На Руси праздник любили: гулянья могли длиться до семи дней, а столы ломились от пирогов и угощений.

Что нельзя делать 21 ноября: по народным поверьям запрещено браться за тяжелую работу, особенно с топором и острыми предметами — это считалось неуважением к архангелу Михаилу и могло привести к неприятностям. Не стоит ссориться, обижаться и предаваться унынию — праздник считался днем добра и победы над злом.

«Чудо архангела Михаила в Хонех», византийская икона, первая половина XII века.

Какие праздники отмечаются 21 ноября 2026 года

День работника налоговых органов Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников Федеральной налоговой службы, отмечаемый с 2000 года.

Также 21 ноября отмечают праздники:

День бухгалтера в России,

День военной присяги в России,

Всемирный день телевидения,

Всемирный день приветствий.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

Кто отмечает именины 21 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Кто из известных людей родился 21 ноября

1902 — Михаил Суслов, советский партийный и государственный деятель.

1908 — Владимир Эфроимсон, советский ученый-генетик, диссидент, правозащитник.

1909 — Михаил Садовский, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

1918 — Михаил Глузский, актер театра и кино, мастер художественного слова, педагог, народный артист СССР.

1919 — Виктория Горшенина, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.

1927 — Тамара Носова, советская и российская киноактриса, народная артистка РФ.

1936 — Александр Гинзбург, журналист, издатель, правозащитник и диссидент, член Московской Хельсинкской группы.

1944 — Александр Горленко, советский и российский режиссер мультипликации, художник-мультипликатор, педагог.

1946 — Олег Каган, советский скрипач, заслуженный артист РСФСР.

1961 — Алексей Веселкин, советский и российский актер, режиссер, теле- и радиоведущий, шоумен.

1963 — Ник Перумов, российский писатель-фантаст.

1971 — Алексей Колган, российский актер театра и кино, мастер дубляжа.

1972 — Галина Куклева, российская биатлонистка, олимпийская чемпионка (1998), трехкратная чемпионка мира.

1995 — Владислав Гавриков, российский хоккеист, олимпийский чемпион (2018).

Прогноз погоды на 21 ноября 2026 года

21 ноября в Москве ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит от +1 до +3 °C, днем воздух прогреется до +2…+4 °C. Суббота станет прохладным и сырым выходным днем — не забудьте зонт, если планируете выходить из дома. Прогноз погоды в Москве на 21 ноября.

Магнитные бури 21 ноября 2026 года

По прогнозу, 21 ноября геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойной. Вероятность магнитной бури составляет 7 процентов. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.

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Что приготовить на ужин 21 ноября: рецепт дня

В Михайлов день на Руси пекли пироги и накрывали богатые столы. Приготовьте домашний пирог с мясом — сытное угощение, которое объединит семью за столом в прохладный субботний вечер. Пошаговый рецепт.

Календарь дачника на 21 ноября 2026 года

21 ноября 2026 года Луна растет и находится в Овне — неплодородный знак. Посвятите день рыхлению почвы и дренажным работам, но следите за влагой: переувлажнение земле сейчас только навредит. Календарь дачника на каждый день.

Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2026 года

Суббота проходит на фоне растущей Луны в Овне. День благоприятен для отдыха и общения с близкими, но не для активных действий и важных решений. Хорошее время для домашних дел и подготовки к новой неделе. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2026 года для всех знаков зодиака Подробнее

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

21 ноября — благоприятный день для стрижки на короткие волосы и экспериментов с укладкой. Окрашивание допускается в любой оттенок, а сложные прически имеют все шансы на успех. Если хотите освежить образ перед выходными — самое время записаться к мастеру. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на субботу, находятся под влиянием Сатурна. Считается, что в эту ночь людям могут сниться важные предупреждения, связанные с работой, обязанностями и долгосрочными планами. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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